Confirmaron la renovación del tren de la línea Urquiza

Las obras forman parte del plan de mejoras que lleva adelante Trenes Argentinos Infraestructura (ADIF) sobre la red ferroviaria metropolitana.

El Gobierno nacional dio un nuevo paso para modernizar la infraestructura de la Línea Urquiza con el llamado a licitación para renovar las estaciones Ejército de los Andes y Sargento Cabral, ubicadas en el partido bonaerense de San Miguel.

Las obras forman parte del plan de mejoras que lleva adelante Trenes Argentinos Infraestructura (ADIF) sobre la red ferroviaria metropolitana.

Orientadas a mejorar las condiciones de accesibilidad, seguridad y circulación de pasajeros en ambas paradas, impactarán de lleno en el tramo final de la línea que une Federico Lacroze con General Lemos.

¿Qué trabajos se realizarán en las estaciones Ejército de los Andes y Sargento Cabral de la Línea Urquiza?

De acuerdo con los pliegos de la licitación a los que tuvo acceso el portal Enelsubte.com, el proyecto contempla una renovación integral de ambas estaciones.

Entre las principales tareas previstas se encuentran la reconstrucción de andenes, la instalación de nuevos solados, la renovación de refugios y techos, la incorporación de mobiliario urbano, la colocación de luminarias LED y nueva cartelería, además de mejoras en los sistemas de desagües.

Las obras también incluirán acciones para reforzar la accesibilidad mediante rampas, senderos podotáctiles y otros elementos destinados a facilitar el desplazamiento de personas con movilidad reducida.

La renovación de Ejército de los Andes y Sargento Cabral se suma a otras impulsadas recientemente sobre la línea Urquiza, donde ya se ejecutan obras y sectores de la infraestructura ferroviaria.

La iniciativa está a cargo de Trenes Argentinos Infraestructura (ADIF), la empresa estatal responsable de planificar y ejecutar las obras ferroviarias, que lanzó la licitación para seleccionar a la empresa encargada de los trabajos.

Según el cronograma oficial, las ofertas se abrirán durante las próximas semanas y, una vez adjudicado el contrato, comenzará la ejecución de las obras.