Una adolescente rebelde, un reformatorio y una pregunta incómoda sobre cómo escuchamos a los jóvenes: así es Reformadas, la revolución del sofá.

Ángela es, para cualquiera que la mire superficialmente, una adolescente conflictiva y rebelde. Encerrada en un reformatorio juvenil por asesinar a un hombre cuando apenas tenía 16 años, se niega a mostrarse vulnerable y a aceptar cualquier tipo de ayuda. Una historia familiar compleja y distintas situaciones de violencia la persiguen mientras intenta construir una identidad propia. Y aunque los adultos crean que las reglas y las restricciones pueden corregirla, el encierro no hace más que alimentar su espíritu transgresor. Esa es la premisa sobre la que se construye Reformadas, la revolución del sofá, la novela de Sandra Lambertucci.

Después de años como profesora de literatura en escuelas secundarias, Lambertucci aprendió a observar a los adolescentes más allá de los estereotipos. Esa experiencia fue una de las semillas de la novela. "En nivel medio con chicos adolescentes se ven muchas cosas. Además, uno por ser del interior piensa que hay muchas cosas que no pasan, que solo se dan en Buenos Aires", explicó la autora en diálogo con El Destape, una reflexión que también explica su decisión de ambientar la historia en el sur argentino.

Una adolescente rebelde, un reformatorio y una pregunta incómoda sobre cómo escuchamos a los jóvenes: así es Reformadas, la revolución del sofá.

Uno de los mayores aciertos de la novela es justamente la construcción de Ángela. Lejos de los retratos simplificados de la adolescencia, la protagonista aparece atravesada por contradicciones, impulsos y silencios. Lambertucci logra meterse en la cabeza de una joven que todavía está intentando entender quién es, sin juzgarla ni traducirla desde una mirada adulta. Detrás de esa construcción aparece también una preocupación que la autora fue desarrollando durante su trabajo docente. "Es algo que yo empecé a notar más cuando volvimos del receso, de todo ese tiempo que estuvimos encerrados. Estar en las aulas era re complejo con los estudiantes; sobre todo los adolescentes continuaban en otra especie de dimensión paralela", recordó.

La pandemia y sus consecuencias aparecen como un telón de fondo que ayuda a comprender algunas de las inquietudes que atraviesan a la protagonista. Para Lambertucci, el aislamiento profundizó dificultades que ya existían, especialmente aquellas vinculadas a la expresión emocional. "Empezó a ser cada vez más común el no manifestar, el no expresarse, no poder decir, y que después caen en cosas terribles como que aparezca un chico con un arma en una escuela, como que se peleen, como que se junten en un grupo y ataquen a otro, el bullying", señaló.

De alguna manera, Ángela encarna muchas de esas preocupaciones. A lo largo de la novela se enamora, descubre el mundo de los excesos, pone a prueba sus propios límites y, al mismo tiempo, se encierra cada vez más en sí misma. Su principal mecanismo de defensa es el silencio: ocultar aquello que siente, evitar mostrarse vulnerable y alejarse de quienes intentan ayudarla. Allí radica una de las mayores fortalezas de Reformadas, la revolución del sofá: presentar una adolescencia compleja, incómoda y profundamente humana.

Sobre la autora

Sandra Lambertucci nació en Buenos Aires, aunque creció y desarrolló gran parte de su carrera en Neuquén. Además de haber ejercido como profesora de literatura, publicó ocho libros de manera independiente y conduce Los Quijotes de Nuestras Manchas, un programa de streaming dedicado a difundir la obra de autores regionales.

Su recorrido la llevó a participar de distintos espacios literarios del país. Fue autora invitada en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires y este 18 de julio presentará Reformadas, la revolución del sofá en la Feria del Libro de Córdoba. "Voy a presentar Reformadas, La Revolución del Sofá, junto al equipo de chicos que acompañan Cultura Joven y El Espacio Joven, así que la verdad que estoy muy emocionada por poder ser parte de este evento también, que es bastante grande, y que la Feria abra estos espacios de contacto con otros", aseguró. Una oportunidad para que la historia de Ángela siga encontrando lectores y ampliando una conversación que tiene mucho para dar.