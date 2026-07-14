Estados Unidos atraviesa una situación crítica producto del aumento de casos del parásito Cyclospora que provoca una diarrea "explosiva". Hasta el momento contabilizan más de 5000 infectados, mientras que las autoridades sanitarias investigan si una franquicia de fast food sería la responsable del brote.

La mayoría de las infecciones se dieron en Michigan, donde el Departamento de Salud y Servicios Humanos estatal registró 3309 contagios, incluyendo 44 internaciones, y señaló a la franquicia Taco Bell, ya que la lechuga y otros vegetales podrían ser el origen del brote, según consignó The Washington Post.

Ohio es el segundo estado más afectado, allí las autoridades sanitarias del Condado de Toledo-Lucas reportaron 1119 casos positivos en el noroeste del estado. Mientras que en Nueva York se registraron unos 470 casos, que se suman a una lista de 30 estados donde se investigan posibles brotes, entre ellos California, Texas, Florida, Illinois, Georgia y Colorado.

Los casos de diarrea "explosiva" bajo investigación

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) confirmaron hasta ahora 843 casos e investigan más de 1500, aunque reconocieron que la cifra reportada por los estados es mayor.

Por su parte, el Centro de Investigación y Políticas sobre Enfermedades Infecciosas (CIDRAP) de la Universidad de Minesota advirtió que en realidad se desconoce el verdadero número de casos, dado que desde julio de 2025 los CDC hicieron que el seguimiento de Cyclospora fuese opcional.

Hasta el momento se desconoce el motivo exacto del brote, pero las autoridades federales y estatales investigan si los restaurantes de comida rápida Taco Bell, especializada en cocina Tex-Mex, tienen relación con el parásito que provoca enfermedades gastrointestinales, que pueden durar más de un mes.

Lo último que se sabe es que la franquicia de comida rápida anunció que en varias de sus locaciones no usaría productos como lechuga, cilantro, cebolla, guacamole y pico de gallo en medio del brote.

Qué síntomas provoca el parásito

El parásito causa Cyclosporiasis, una infección que puede durar días o semanas. Sus síntomas incluyen diarrea "explosiva", anorexia, pérdida de peso, cólicos, flatulencia, náusea, fiebre y dolor muscular generalizado, según detalló la Asociación Médica Americana (AMA).

La AMA también recomendó lavarse las manos, especialmente después de ir al baño, cambiar pañales o cuidar a alguien enfermo. Además, lavar los alimentos minuciosamente, cortar y desechar todas las áreas dañadas o con magulladuras en las frutas y verduras, y refrigerarlas menos de dos horas después de cortarlas.