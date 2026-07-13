Nueva ruta aérea: Elías Suárez celebró la llegada de JetSMART para fortalecer el turismo y las inversiones

En el marco de su plan de expansión en Argentina, el gobernador Elías Suárez celebró que Santiago del Estero ampliará su conectividad aérea con la incorporación de una nueva ruta de la aerolínea ultra low cost JetSMART. Con un impacto positivo sobre el turismo y las inversiones en la provincia, la misma comenzará a operar el próximo 10 de diciembre y unirá de manera directa la capital santiagueña con la Ciudad de Buenos Aires.

“Una mayor conectividad representa más oportunidades para fortalecer el turismo, impulsar la actividad económica, atraer inversiones y acompañar el crecimiento y desarrollo sostenido de nuestra provincia”, expresó el mandatario Elías Miguel Suárez. Asimismo, ratificó que la gestión provincial continuará promoviendo iniciativas orientadas a ampliar la oferta de vuelos y fortalecer la integración de Santiago del Estero con el resto del país.

La nueva conexión enlazará el Aeropuerto Vicecomodoro Ángel de la Paz Aragonés con el Aeroparque Jorge Newbery mediante cinco frecuencias semanales: los lunes, jueves, viernes, sábados y domingos. Los pasajes ya se encuentran disponibles con tarifas promocionales desde $39.100 por tramo, con tasas e impuestos incluidos.

La incorporación de esta conexión llega en un contexto de crecimiento del movimiento aerocomercial en la provincia. Según datos de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), el Aeropuerto Vicecomodoro Ángel de la Paz Aragonés registró un promedio de 73.000 pasajeros mensuales entre enero y mayo de 2026. En tanto, la compañía informó que ya transportó a más de 16 millones de pasajeros desde el inicio de sus operaciones en Argentina y anticipó que continuará ampliando su red de destinos durante los próximos meses.

Más conectividad para el norte argentino

La incorporación de Santiago del Estero forma parte de una estrategia de crecimiento de JetSMART, que también contempla nuevas rutas hacia Jujuy, Posadas, San Juan y la ciudad brasileña de Maceió.

"Nuestro desafío, como la segunda aerolínea del país, es seguir impulsando esa expansión con una propuesta basada en eficiencia, innovación y tarifas accesibles, acercando cada vez más personas al transporte aéreo y fortaleciendo el desarrollo del país", afirmó el country manager de JetSMART en Argentina, Gonzalo Pérez Corral, aseguró que el mercado aerocomercial argentino todavía tiene un importante potencial de desarrollo y destacó que la nueva ruta busca fortalecer la conectividad federal.

Por su parte, el gerente Comercial de JetSMART en Argentina, Federico Petazzi, señaló que la nueva ruta ofrecerá una alternativa eficiente para quienes viajan entre Santiago del Estero y Buenos Aires. "Los pasajeros podrán conectar ambos destinos con la eficiencia, confiabilidad y puntualidad que nos caracterizan, además de tarifas accesibles y productos pensados para quienes viajan con frecuencia", expresó.

Actualmente, JetSMART opera con aeronaves Airbus A320 y A321neo, consideradas entre las más modernas de la industria. Además, proyecta alcanzar una flota de 23 aviones para la temporada de verano de 2027, de los cuales diez serán Airbus A321neo, con el objetivo de incrementar su capacidad operativa y sumar nuevas rutas tanto dentro del país como en la región.