Mariano Closs fue contundente con un titular de la Selección Argentina.

En la antesala del trascendental cruce entre la Selección Argentina e Inglaterra, el reconocido periodista Mariano Closs compartió sus sensaciones sobre el armado del equipo y los posibles retoques tácticos que podría realizar el cuerpo técnico. Con la mira puesta en las semifinales, el debate se encendió en torno a la histórica zaga central y al rendimiento del mediocampo argentino.

Uno de los puntos clave en el análisis de Closs fue la presencia de Nicolás Otamendi. Si bien la dupla integrada por Cristian "Cuti" Romero y Lisandro Martínez viene consolidándose con solidez, el periodista destacó el valor intangible que aporta el experimentado defensor en instancias de eliminación directa.

"Yo no me perdería a un Otamendi en un... No estoy diciendo que tiene que... pero Otamendi es un tipo hecho para una final. O semifinal en este caso", lanzó Closs.

El periodista argumentó que la jerarquía y el carácter de Otamendi son fundamentales para este tipo de partidos: "Por Otamendi, entra y es un León, la verdad que... Por ejemplo, ¿ves? Otamendi contra Inglaterra."

Si bien aclaró que no necesariamente pide la salida de la actual dupla titular, Closs sugirió que la jerarquía del "General" es una alternativa latente y de peso para el esquema de juego que piense Lionel Scaloni de cara a semejante desafío.

Ajustes en el mediocampo: rendimientos bajo la lupa

Con respecto a los movimientos tácticos y la posibilidad de que deba salir algún futbolista para balancear el equipo, el periodista hizo hincapié en que se deben evaluar todas las piezas del plantel.

En ese sentido, no esquivó la polémica y fue contundente con uno de los referentes del equipo: "Hoy el más flojo de los mediocampistas es De Paul."

Al mismo tiempo, Closs se refirió al presente de Enzo Fernández. A pesar de haber sido determinante en jugadas recientes, el periodista consideró que el volante del Chelsea todavía tiene margen para alcanzar su mejor versión: "Enzo Fernández, más allá del gol, tiene que volver... lo amo futbolísticamente, pero también tiene que empezar... ya queda poco, tiene que despegar."

La importancia de tener un panorama claro

Finalmente, Closs remarcó la importancia de que el cuerpo técnico tenga un panorama claro sobre el estado físico y futbolístico de cada integrante de cara a un partido de semejante magnitud.

"Tenés piezas como para estudiarlas, no que tengan que salir, pero vos tenés que tener en la lista y decir: '¿Cómo viene este? ¿Vamos otra vez o no? ¿Hacemos un movimiento o no?'", cerró el periodista.

Con estas declaraciones, Closs dejó planteado un debate que promete acompañar la previa del partido: la posibilidad de un cambio en la zaga central con el ingreso de Otamendi y la evaluación del rendimiento de piezas clave como De Paul y Enzo Fernández, en la búsqueda de la mejor versión posible de la Selección Argentina para un partido de semifinal ante Inglaterra.