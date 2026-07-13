Casi 4 millones de usuarios de garrafa de gas dejarán de recibir subsidios

Solo 250.000 beneficiarios del subsidio a la garrafa de gas se reinscribieron de manera digital en el registro oficial para continuar recibiendo la ayuda estatal de un universo total de casi 4 millones de usuarios en todo el país. En otras palabras, no recibirán el subsidio al consumo de gas de garrafa más de 3,6 millones de beneficiarios del ex Programa Hogar que hasta el momento no se reinscribieron en el nuevo esquema oficial.

Según denuncian casi 30 entidades de la Comisión de Usuarios del Enargas (en la actualidad unificado con el Enre en el nuevo Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad - ENReGE), solo el 6,43% de los beneficiarios hicieron el reempadronamiento digital para seguir recibiendo el subsidio.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El gobierno de Javier Milei eliminó este año el Programa Hogar, que era administrado por la ANSES y consistía en un subsidio para la garrafa de gas (Gas licuado de Petróleo -GLP-). El esquema alcanzaba a 3.889.032 beneficiarios en todo el país. En su lugar, implementó un nuevo esquema de Subsidios Energéticos focalizados (SEF).

Para que los usuarios vuelvan a contar con el subsidio, los beneficiarios tienen que reinscribirse de manera digital en el nuevo régimen. Pero, según detalla la Comisión de Usuarios, “las dificultades de acceso al sistema y el desconocimiento de la mayoría de los usuarios, derivó en que se vuelvan a inscribir tan solo 250.000, que deberán aguardar la confirmación del trámite entre 60 y 90 días, ya que será sometido a rigurosos controles de ARCA, ANSES, SINTYS y el Registro Automotor, previo a su adjudicación”.

De acuerdo a esos datos, y tomando en cuenta el universo de usuarios de garrafas de 3.648.032 usuarios que no se reinscribieron en el nuevo esquema, “el ´ahorro´ del Ministerio de Economía es equivalente a $ 34.995.570.976”, advirtió la comisión.

Precio y subsidio

El actual régimen establece una bonificación fija de $ 9.593 por una garrafa de 10 kilos. La ayuda estatal incluye dos subvenciones por mes en el invierno (de abril a septiembre) y una en verano (de octubre a marzo).

El valor de la garrafa de 10 kilos -la más consumida del país- según la localidad y provincia en la que se adquiera en el mercado oscila entre los $ 24.000 y $ 30.000, es decir, el subsidio cubre entre 30% y 40% del precio final.

El ajuste de Milei

El Gobierno mantuvo congelado el monto del subsidio del Programa Hogar durante los dos primeros años de gestión libertaria. Pero, además, suspendió a entrega del subsidio a partir de febrero 2025. En ese período el precio de la garrafa aumentó en línea con la inflación.

“Con la llegada del invierno y el recrudecimiento de las bajas temperaturas, el no pago del subsidio a una población mayoritariamente vulnerable, que depende de ese combustible para calefaccionarse y cocinar, es una muestra de la insensibilidad ejecutada desde las más altas esferas gubernamentales”, denuncia la Comisión de Usuarios del Enargas.

La comisión elevó un reclamo a las autoridades del ente regulador donde reclaman, entre otros puntos, que se restituya el Programa Hogar y la continuidad del total de casi 3,9 millones de usuarios y que se otorgue “una compensación económica de carácter retroactivo a los usuarios que no hubieran percibido el monto del subsidio entre enero 2024 y el mes vigente”.

También, exige una actualización automática del monto del subsidio “en forma trimestral de acuerdo al 60% del valor de mercado, en cada jurisdicción” y establecer para las provincias alcanzadas por el régimen de Zona Fría un piso mínimo de cuatro a seis garrafas mensuales subsidiadas durante los meses de mayo a septiembre y de dos garrafas entre octubre y abril de cada año.

Cuántos usuarios de gas de garrafa hay en Argentina

Según el Censo de 2022 realizado por el INDEC, el 43,9% de la población argentina utiliza garrafa porque no está conectada a la red. En 2015 se creó el Programa Hogar (antes existía otro mecanismo) que otorgó un subsidio directo (transferencia de dinero en efectivo a través de la ANSES) para el consumo de garrafas de 10, 12 y 15 kilos para la población que no estaba conectada a la red.

El gobierno de Javier Milei implementó una reforma estructural del marco regulatorio del Gas Licuado de Petróleo (GLP) y eliminó los precios máximos de referencia estableciendo un marco de libre mercado de las garrafas de gas.

El nuevo esquema establece que, para acceder al beneficio, los usuarios deben adquirir la garrafa en comercios habilitados utilizando billeteras virtuales como BNA+ o MODO. El sistema prevé una devolución del dinero a través de una cuenta bancaria o billetera virtual luego de la compra de cada garrafa.

El reempadronamiento digital para acceder al subsidio vencía el 30 de junio, pero el Gobierno extendió el plazo de manera indefinida. El trámite de inscripción se realiza de forma digital a través de plataforma oficial del Registro de Subsidios Energéticos Focalizados o a través de la aplicación Mi Argentina.