Cuenta DNI: ¿Quiénes pueden acceder al 40% de descuento en garrafas?

En medio de la ola polar y las nevadas, vuelven las garrafas con 40% de descuento mediante Cuenta DNI.

En pleno invierno y con una ola polar que afecta a gran parte del país, el costo de la calefacción se volvió una preocupación central para miles de familias, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, donde las temperaturas descendieron bajo cero y se registraron nevadas en varias localidades.

Para aliviar ese gasto, la billetera digital Cuenta DNI reactivó uno de sus beneficios más solicitados: un 40% de descuento en la compra de garrafas. Esta ayuda resulta fundamental para quienes no tienen acceso a gas natural por red y dependen de las garrafas para calefaccionar sus hogares.

El beneficio está disponible durante todo el mes de julio y se puede aprovechar en comercios adheridos que acepten pagos a través de la aplicación Cuenta DNI. La promoción permite que una familia que compre hasta $45.000 en garrafas reciba un reintegro máximo de $18.000, un alivio significativo en un contexto de mayores gastos energéticos por el frío intenso.

El inicio de julio trajo consigo algunas de las jornadas más frías de los últimos años. En localidades bonaerenses como Sierra de los Padres, Tres Arroyos, Lobería y Mar del Plata se registraron nevadas y aguanieve, mientras que el Servicio Meteorológico Nacional mantiene alertas por frío extremo en gran parte del territorio nacional.

Este escenario volvió a poner en la agenda pública la discusión sobre los subsidios energéticos y el futuro de la Ley de Zona Fría, un régimen que actualmente otorga descuentos en las tarifas de gas a más de 1,6 millones de hogares en Argentina. La reforma de esta ley genera controversia y podría dejar sin subsidios automáticos a un gran número de usuarios.

Mientras el debate político sigue abierto en el Congreso, la promoción del 40% en la compra de garrafas aparece como una ayuda concreta para miles de familias que necesitan calefacción en uno de los meses con mayor consumo energético del año y enfrentan una de las olas de frío más crudas registradas.

Uno por uno, todos los beneficios de Cuenta DNI en julio

Para organizar las compras del mes y exprimir al máximo la aplicación, a continuación se detalla el mapa completo de los descuentos vigentes durante todo julio de 2026:

Comercios de cercanía (almacenes, carnicerías, almacenes y verdulerías): 20% de descuento de lunes a viernes. El tope semanal es de $6.000 y se alcanza con un consumo de $30.000.

20% de descuento de lunes a viernes. El tope semanal es de y se alcanza con un consumo de $30.000. Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días. Tiene un tope de $6.000 semanales por persona, alcanzable con compras de $15.000.

40% de descuento todos los días. Tiene un tope de por persona, alcanzable con compras de $15.000. Universidades, clubes, entidades educativas y eventos: 40% de ahorro todos los días, con un límite de $6.000 por semana (para compras de $15.000).

Garrafas: 40% de descuento todos los días. Cuenta con un tope unificado de $18.000 por mes , el cual se aprovecha al máximo con consumos de $45.000.

40% de descuento todos los días. Cuenta con un tope unificado de , el cual se aprovecha al máximo con consumos de $45.000. Marcas destacadas: 30% de descuento todos los días en empresas adheridas, con un tope mensual de $15.000 (para consumos de $50.000).

30% de descuento todos los días en empresas adheridas, con un tope mensual de (para consumos de $50.000). Librerías de texto: 10% de ahorro los días lunes y martes, sin límite de reintegro .

10% de ahorro los días lunes y martes, . Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, también sin tope de devolución.

Financiación sin interés: Quienes utilicen tarjetas de crédito emitidas por el Banco Provincia vinculadas a Cuenta DNI para realizar pagos bajo la modalidad "sin contacto" (contactless), podrán financiar sus compras en hasta tres cuotas sin interés en comercios adheridos que no pertenezcan al rubro alimenticio.