La OTAN se decanta por aviones de alerta temprana de firma sueca Saab frente a rival estadounidense

Imagen de archivo de un avión GlobalEye, fabricado por Saab Technologies, expuesto en el Salón Aeronáutico de Dubái, Emiratos Árabes Unidos.

La OTAN anunció el martes un plan de unos 4.500 millones de dólares ‌para adquirir hasta 10 ‌aviones de vigilancia GlobalEye de Saab para sustituir a los anticuados aviones de alerta temprana AWACS, apostando por un sistema sueco frente a una solución rival del fabricante de aviones estadounidense Boeing.

El secretario general, Mark Rutte, afirmó que la sustitución ​de los aviones ⁠del Sistema Aerotransportado de Alerta y Control (AWACS) ‌de la época de la Guerra Fría ⁠por un nuevo sistema ⁠basado en aviones más pequeños permitirá hacer frente a amenazas como los enjambres de drones.

"Esto garantizará que ⁠mantengamos la capacidad de vigilancia y alerta ​temprana de la OTAN sólida y ‌creíble durante las próximas ‌décadas", afirmó durante un acto celebrado en una ⁠cumbre de la alianza.

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Ante la presión reiterada del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que los aliados aumenten el gasto en defensa ​y ‌adquieran más equipamiento estadounidense, Rutte se esforzó por destacar el origen internacional del sistema, que se instala sobre aviones ejecutivos Bombardier Global 6500.

"Al igual que su predecesor, el ⁠GlobalEye es un programa transatlántico, desarrollado por la industria europea y canadiense con contribuciones esenciales de la industria estadounidense. Se trata de una auténtica historia de éxito, una vez más, 'made in OTAN'", declaró ante los delegados.

Trump ha criticado en repetidas ocasiones a ‌los aliados europeos por depender de Washington para su seguridad, al tiempo que les presiona para que compren más armamento estadounidense. En ocasiones, también ha amenazado con abandonar la OTAN.

El GlobalEye compite con el ‌E-7 Wedgetail de Boeing, un avión de alerta temprana y mando y control basado en el avión ‌de pasajeros 737 ⁠y diseñado para supervisar y dirigir el combate.

La OTAN afirmó que el ​GlobalEye es un sistema probado en misión, pero no dio más detalles.

(Reporte adicional de Tim Hepher y Louise Rasmussen; editado en español por Carlos Serrano)