Drones ucranianos golpean mayor refinería rusa, en uno de los ataques más profundos hasta la fecha

Imagen de archivo de la refinería de petróleo de Omsk, propiedad de la empresa Gazprom Neft, en la ciudad siberiana de Omsk (Rusia).

Unos ​drones ucranianos atacaron la refinería rusa de Omsk —la mayor del país, situada en lo ‌más profundo de ‌Siberia—, en la que sería una de las misiones de mayor alcance desde el inicio de la guerra, según informaron el lunes las fuerzas armadas de Kiev, mientras que las autoridades locales rusas también confirmaron la acción.

El Estado ​Mayor de Ucrania ⁠señaló en un comunicado que el ataque ‌provocó un incendio en la refinería ⁠de Omsk, situada a unos ⁠2.700 kilómetros del territorio controlado por Ucrania y cerca de la frontera de Rusia con Kazajistán.

En ⁠una publicación en Telegram, el gobernador de ​la región de Omsk, Vitaly Khotsenko, ‌no especificó ningún objetivo, ‌pero señaló que varios drones ucranianos habían ⁠llegado al "centro industrial del norte de Omsk", donde se encuentra la refinería.

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Afirmó que se estaba evaluando el alcance total del ataque y ​que los ‌servicios de emergencia se estaban ocupando de las consecuencias.

Fuentes consultadas por Reuters indicaron que la refinería de Omsk , propiedad de Gazpromneft, procesó unos 23 millones de toneladas ⁠el año pasado, o 460.000 barriles de petróleo al día.

Ucrania ha intensificado su campaña de ataques contra las refinerías de petróleo rusas, lo que ha provocado una grave escasez de combustible en las once zonas horarias del país.

Además de Omsk, el ‌ejército ucraniano atacó durante la noche los puertos rusos de Ust-Luga y Vysotsk, que gestionan las exportaciones de petróleo en el mar Báltico, así como objetivos en las regiones de Kaluga y ‌Yaroslavl, según informaron los gobernadores locales.

En Crimea, que Rusia arrebató a Ucrania en 2014, una mujer murió ‌en un ataque ⁠contra el puerto de Kerch, según informaron las autoridades instaladas por Rusia. ​Sebastopol, la ciudad más grande de la península, sufrió un apagón, añadieron.

Con información de Reuters