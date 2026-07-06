El insólito posteo de Shilton a 40 años del doblete de Maradona a Inglaterra.

Peter Shilton volvió a hacer el ridículo y a demostrar que, cuatro décadas después, todavía le duelen los dos goles que le hizo Diego Armando Maradona en los cuartos de final del Mundial de México 1986. El por entonces arquero de Inglaterra padeció la magia y la picardía del capitán de la Selección Argentina, que con su doblete dejó en el camino a uno de los grandes candidatos a quedarse con esa Copa del Mundo.

En pleno Mundial 2026, el exarquero de 76 años aprovechó la victoria de su país por 3-2 en los octavos frente al local, en el Estadio Azteca, para dejar en claro que sigue con la sangre en el ojo por esa caída que los dejó eliminados. Con una foto suya actual como si fuera futbolista en el mismo arco en el que el "Diez" le marcó las dos veces, el británico recurrió a su cuenta oficial de X (@Peter_Shilton) para reconocer que guardó rencor durante todo este tiempo.

El ridículo posteo de Shilton desde el Estadio Azteca, a 40 años de México 1986: "Sí, guardé rencor"

El insólito posteo de Shilton a 40 años del doblete de Maradona a Inglaterra.

Además de la imagen, el exarquero escribió en la publicación en X: "¡Vamos Inglaterra, nos lo merecemos!". Incluso, admitió: "Sí, guardé rencor porque honestamente creía que éramos el equipo que habría ganado la Copa del Mundo en el 86. Nos robaron con ambos goles, si el VAR hubiera existido entonces, ninguno de los dos goles habría contado". Ya con la cabeza en la actualidad, en la que "La Rosa" chocará con Noruega en los cuartos, completó: "He dejado atrás el rencor, pero aún creo que Inglaterra merece una victoria esta noche. Buena suerte, chicos, den todo lo que tienen".

Cuando Maradona eliminó a Inglaterra del Mundial 1986

El 22 de junio de aquel año quedará guardado para siempre en la memoria de la Selección Argentina y del fútbol en general. En el Estadio Azteca de la capital mexicana, tras el 0-0 en el primer tiempo, llegó la obra maestra del "Diez" en el complemento. A los 6 minutos, anotó el 1-0 con la famosa "Mano de Dios" y luego, a los 10, hizo el mejor gol de la historia de las Copas del Mundo al gambetear a medio equipo inglés para vencer a Shilton, quien dijo luego que hubo una falta durante el recorrido. El descuento de Gary Lineker a los 36 no les alcanzó a los europeos.

Cuándo juega Inglaterra vs. Noruega en el Mundial 2026

El choque entre ambos combinados del Viejo Continente será el sábado 11 de julio desde las 18 horas de Argentina en el estadio Hard Rock de Miami, Estados Unidos. La transmisión en vivo del partido en la televisión será de DSports, en tanto que el streaming online irá por DGO, Flow y Paramount+.