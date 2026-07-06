Gastón Edul reveló la novedad que podría llevar la Selección Argentina para el cruce con Egipto: "Cambios"

Argentina jugará el martes contra Egipto en Atlanta.

El viernes pasado se vivió una jornada histórica en el Hard Rock Stadium de Miami, donde la Selección Argentina se enfrentó por primera vez a Cabo Verde en los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Si bien el triunfo favoreció a los vigentes campeones del mundo por 3-2, lo cierto es que el conjunto africano representó un verdadero desafío para la “Albiceleste”, que tuvo que ir al alargue tras igualar 1-1 en el tiempo reglamentario.

Ahora bien, a pesar del resultado y del buen juego que tuvo el seleccionado caboverdiano, con Vozinha como la gran figura bajo los postes, también es verdad que el equipo de Lionel Scaloni no estuvo fino en algunos sectores. La ofensiva no fue determinante, a tal punto de que el primer gol de Lionel Messi llegó por una habilitación de Lisandro Martínez, autor del segundo tanto, mientras que el golpe definitivo lo dio otro defensor, Cristian Romero.

De ahí que varios fanáticos hayan pedido cambios en el once inicial de cara al cruce por los octavos de final contra Egipto, que viene de vencer a Australia por penales tras empatar 1-1. Justamente sobre este asunto habló Gastón Edul, quien durante la transmisión de TyC Sports reveló que el entrenador ya comenzó a planificar las posibles modificaciones en el once inicial, con al menos un cambio por línea.

“Teniendo en cuenta el rendimiento de Argentina y las declaraciones de Lionel Scaloni tras el partido, se prevén cambios en el once inicial para el encuentro contra Egipto”, afirmó el periodista. Si bien no hay casos puntuales por el momento, una de las alternativas para el encuentro con los africanos es que Leandro Paredes juegue desde el inicio para aliviar la carga de Alexis Mac Allister, que ha jugado como 5 ante Cabo Verde.

En dicho caso, se prevé que el mediocampista del Liverpool podría volver a jugar un poco más adelantado en una posición más natural para su estilo, mientras que el jugador de Boca distribuiría el juego desde el mediocampo. Otra duda con respecto al once está en el lateral izquierdo, mientras que no se dieron mayores detalles sobre la ofensiva, donde la sequía de Lautaro Martínez y la falta de ritmo de Julián Álvarez siguen causando preocupación.

Molina se mantendría en el once inicial por el momento.

Los partidos de Argentina en el Mundial 2026