Cerró una empresa de transporte de cerveza y quedaron sin trabajo 220 camioneros

El Sindicato de Camioneros declaró el estado de alerta y movilización tras el cierre de la empresa Express Beer, que dejó sin trabajo a 220 trabajadores vinculados a la distribución para la cervecería Quilmes. La organización gremial denunció que la firma cerró sus puertas sin brindar respuestas y advirtió que impulsará medidas gremiales y legales para defender los puestos de trabajo.

Según informó el sindicato liderado por Hugo Moyano, los empleados despedidos tienen una antigüedad promedio de 26 años de servicio. Durante décadas realizaron tareas para Express Beer en la prestación de servicios para Quilmes. Sin embargo, de acuerdo con el comunicado difundido por Camioneros, el propietario de la firma, Juan Aguilar, decidió avanzar con el cierre de la empresa, lo que dejó a cientos de familias en una situación de incertidumbre.

El conflicto tuvo un nuevo capítulo este lunes en la planta de la empresa ubicada en el partido de La Matanza. Allí, los trabajadores denunciaron que entre el viernes y el sábado la empresa realizó un vaciamiento y retiró las unidades de la planta.

El comunicado gremial indicó que las empresas On Line, Río de las Vueltas, Special Truck, Levon y TDU, que también prestan servicios para Quilmes, expresaron su solidaridad con los trabajadores de Express Beer y acompañan el reclamo por los puestos de trabajo, en un contexto marcado por la falta de pago de sueldos y aguinaldo.

El reclamo de Camioneros por el pago de los sueldos de los despedidos en Express Beer

Frente a esa situación, el sector de Aguas y Gaseosas del sindicato inició una medida de fuerza en apoyo a los despedidos. Raúl Zabala, secretario de esa rama de Camioneros, explicó que la prioridad del reclamo pasa por el pago de los salarios y del aguinaldo. “Hay 220 trabajadores que se han quedado en este momento en la calle, sin el pago de su sueldo, que es la primera prioridad porque han trabajado todo el mes”, señaló.

El dirigente gremial también reclamó que la empresa dadora del servicio, la cervecería Quilmes, encuentre una salida al conflicto. “Vamos a estar acá parados hasta que encontremos una solución para los trabajadores de parte de Quilmes" en relación al "sueldo, aguinaldo y la continuidad laboral”, afirmó.

Desde Camioneros remarcaron además que el cierre de Express Beer genera preocupación por la posibilidad de que situaciones similares se repitan en otras empresas de la actividad. En ese sentido, Zabala advirtió que los trabajadores “tampoco estamos exentos” de que esta forma de retirarse de la distribución “nos pase con otra empresa también de la actividad”.