Camioneros con aumento: cuánto cobran en julio 2026 y el salario que ganan

Cuánto cobran los camioneros

Los camioneros comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo 40/89 comenzaron a cobrar en julio los salarios actualizados tras el acuerdo paritario alcanzado entre la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros y las cámaras empresarias del sector.

La negociación salarial estableció incrementos escalonados entre marzo y agosto de este año, además de la incorporación al salario básico de gran parte de la suma fija extraordinaria otorgada al inicio del acuerdo.

Cómo fue el aumento para Camioneros

La revisión paritaria fijó una mejora acumulada del 10,1%, distribuida en seis tramos mensuales:

Marzo: 2%

Abril: 1,8%

Mayo: 1,7%

Junio: 1,6%

Julio: 1,5%

Agosto: 1,5%

Además, en marzo se abonó una suma fija extraordinaria de $53.000, de la cual $49.471 fue incorporada posteriormente al salario básico, generando un impacto permanente sobre las remuneraciones.

Salarios con aumento en julio

Cuánto cobran los camioneros en julio de 2026

Las remuneraciones varían según la categoría, función y responsabilidad de cada trabajador. En el caso de los choferes, los salarios básicos vigentes son:

Chofer de primera categoría: $1.017.089,13

$1.017.089,13 Chofer de segunda categoría: $998.964,21

$998.964,21 Chofer de tercera categoría: $980.820,95

A estos valores deben sumarse adicionales previstos por el convenio, como antigüedad, viáticos, permanencia fuera del domicilio, horas extras y otros conceptos específicos de la actividad.

Entre los mejores ingresos del convenio se encuentran los operadores de grúas y autoelevadores de gran porte. Según la capacidad del equipo utilizado, los salarios básicos oscilan entre $1.035.221,66 y $1.853.897, convirtiéndose en las categorías con mayor remuneración dentro de la actividad camionera.

Cuánto cobran los camioneros en julio 2026

Cuánto cobran encargados, peones y administrativos

La actualización salarial también alcanzó al resto de las categorías incluidas en el convenio. Los salarios básicos quedaron establecidos de la siguiente manera:

Encargados: $955.920,24

$955.920,24 Peones: $928.919,73

$928.919,73 Embaladores y personal de limpieza: desde $937.870,63

desde $937.870,63 Ayudantes mayores de 18 años: $911.117,15

En tanto, los trabajadores administrativos perciben salarios que van desde $920.026,92 hasta $1.012.138,40, mientras que el personal de talleres cobra entre $964.655,66 y $1.132.762,48. Por su parte, en el transporte de caudales las remuneraciones básicas se ubican entre $948.054,69 y $1.094.499,86, según la categoría.

Viáticos y adicionales vigentes

Además del salario básico, el convenio contempla distintos adicionales que incrementan el ingreso mensual de los trabajadores. Para recorridos de corta distancia, los valores actualizados son:

Comida: $15.563,09 por jornada.

$15.563,09 por jornada. Pernocte: $18.126,68.

En el transporte de larga distancia se establecieron los siguientes importes:

Viático por kilómetro recorrido: $81.338,88.

$81.338,88. Permanencia fuera del domicilio: $54.924,39 diarios.

A estos conceptos se suma el adicional por antigüedad, equivalente al 1% del salario por cada año trabajado, además del pago correspondiente a vacaciones, fijado en $23.758,42 por día.