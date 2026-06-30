Visita guiada gratis por la casa de Borges, el bar donde tomaba café con Bioy Casares y las cinco esquinas que lo inspiraron

Visita guiada gratis por la casa de Borges, el bar donde tomaba café con Bioy Casares y las cinco esquinas que los inspiraron.

Los próximos viernes 3 y 24 de julio darán una visita guiada por los sitios más significativos en la vida de Jorge Luis Borges. El escenario principal será el barrio de Recoleta y los puntos fundamentales las cinco esquinas que lo inspiraron, la casa de la infancia de su amigo Adolfo Bioy Casares y dos de las residencias menos conocidas del autor del Aleph.

El recorrido continúa por la Avenida Callao y la Avenida Alvear, dos arterias sumamente importantes en la vida del escritor. Finalmente, los guías llevan a los visitantes al bar La Biela, donde se conserva su escultura y el recuerdo de sus encuentros con Bioy Casares. Lo mejor de todo es que la actividad, que es gratuita, incluye la lectura de poemas, cuentos y fragmentos de memorias y conferencias de Borges y Bioy Casares.

Darán una visita guiada por los sitios más significativos en la vida de Borges.

Si bien las entradas son gratuitas, la actividad tiene cupos limitados, en este sentido, es necesario reservar lugar a través de eventbrite. Asimismo, desde la organización aconsejan presentarse diez minutos antes del comienzo, que está programado para las 16 hs los viernes 3 y 24 de julio. El punto de encuentro es Juncal y Libertad y en caso de lluvia el recorrido se suspende.

Cómo era la relación entre Borges y Bioy Casares

Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares construyeron una de las amistades más importantes de la literatura argentina del siglo XX. Sin embargo, su vínculo no se limitó a lo personal, sino que durante décadas fueron también grandes compañeros de escritura.

Bioy Casares fue coautor de varios textos junto a Borges, entre ellos cuentos, relatos policiales y guiones cinematográficos, muchos de ellos publicados bajo el seudónimo H. Bustos Domecq, un personaje ficticio creado por ambos escritores. También utilizaron el nombre Benito Suárez Lynch para algunas obras realizadas en conjunto.

Entre sus trabajos compartidos se encuentran títulos como Seis problemas para don Isidro Parodi de 1942, una serie de relatos policiales protagonizados por un investigador que resuelve casos desde la cárcel, y Crónicas de Bustos Domecq de1967, una obra que combinó humor, crítica cultural y experimentación literaria.

Tras la muerte de Borges en 1986, Bioy Casares decidió reconstruir parte de esa amistad en Borges, un libro publicado en 2006 que funciona como una biografía personal y literaria de su amigo. La obra reúne recuerdos, conversaciones y episodios de décadas de vínculo, incluidos sus encuentros en el bar La Biela.