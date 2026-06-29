Vuelve después de 25 años: el animal en peligro de extinción que se expande por América Latina

La revista científica Neotropical Biology and Conservation informó sobre la presencia de un zorro enano de Cozumel muy cerca del Parque Ecoturístico Punta Sur, ubicado en el estado Quintana Roo, en México. Se trata de un lugar que posee playas, selvas manglares, lagunas y arrecifes de color.

El avistaje fue realizado por un biólogo de nombre Rafael Chacón Díaz, quien además de dejar documentado el hallazgo inmediatamente llamó a las autoridades del parque para que llevaran a cabo el rescate. El registro de esta especie, catalogada como "en peligro crítico de extinción", es de vital importancia para la biología, ya que no era vista desde hacía más de dos décadas.

Tras el rescate, el zorro enano fue sometido a diversos estudios y chequeos con veterinarios especializados para poder garantizar que el animal vuelva a su hábitat natural. Luego fue liberado en la Reserva Estatal Laguna Colombia, el Área Natural más grande de Cozumel y, según informaron los profesionales, la especie logró adaptarse correctamente al entorno. Además, la zona en la que se produjo la liberación se encuentra lejos del tráfico vehicular, lo que garantiza la supervivencia del animal.

Diferencias del zorro enano de Cozumel con el zorro gris continental

La principal diferencia entre el zorro enano y el zorro gris es que el primero habita exclusivamente en la Isla de Cozumel de México. Se trata de una población única aislada en esa zona. Además, este zorro se caracteriza por su enanismo insular. De hecho, es entre el 60% y el 80% más pequeño que el zorro gris. Los científicos sostienen que esta característica se debe a una adaptación crucial de la especie al tamaño de la isla y a las limitaciones propias del territorio.

De qué se alimenta el zorro enano de Cozumel

El zorro enano de Cozumel es omnívoro y suele alimentarse de roedores pequeños, lagartos e insectos. También puede comer algunos frutos nativos, bayas y raíces. Su presencia en el ecosistema es significativa porque funciona como "controlador biológico" de plagas naturales.

Sin embargo, como ha sucedido con otras especies en el mundo, la especie fue desapareciendo debido a los múltiples desarrollos turísticos de la región, fenómenos climáticos y actividades industriales que atentaron con su hábitat natural. Por tal motivo, el hallazgo del primer zorro enano en Cozumel después de 20 años implica un caso de estudio para los científicos que, según indicaron, comenzarán a poner en práctica diversos métodos de conservación de la especie.