Arqueólogos hallan en México estructura prehispánica única

Foto de archivo. Se observa un eclipse solar sobre México

Arqueólogos mexicanos hallaron una estructura y escultura prehispánicas con características ‌inusuales en el ‌estado oriental Veracruz, que podrían datar de hace unos 1,400 años y presentan rasgos no registrados previamente en la región, informó el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

La estructura principal es una plataforma de ​aproximadamente 30 ⁠metros de largo por 12 de ancho, ‌construida con lajas y piedra ⁠caliza decorada con formas ⁠geométricas y piedras circulares en sus flancos, elementos que, según especialistas, no son característicos de ⁠la zona.

Asociada a ella se encontró ​una escultura monolítica de casi ‌dos metros de altura ‌que representa, mediante grabados, una escena ⁠simbólica en la que personajes de élite reciben un fluido de una entidad divina.

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Los hallazgos, que se encuentran en buen ​estado ‌de conservación, según un comunicado del INAH fechado el miércoles, incluyen además materiales como restos de maíz carbonizado, vasijas enterradas y una cuenta de ⁠piedra verde fragmentada, posiblemente depositados como ofrendas.

Los objetos serán analizados en laboratorio bajo la supervisión de un equipo interdisciplinario del INAH, mientras que la estructura requerirá trabajos de restauración y consolidación.

Aunque la región ha sido históricamente asociada ‌con la cultura totonaca, los investigadores señalaron que no hay evidencia clara que relacione directamente los vestigios con esa civilización, por lo que plantean la existencia de una ‌cultura local con influencia de grupos de la costa del Golfo de México.

Las labores de rescate, ‌iniciadas a ⁠finales de 2025 en un predio destinado a desarrollo habitacional, se ​prevé que concluyan en agosto de 2026, con análisis posteriores que se extenderán hasta 2027.

Con información de Reuters