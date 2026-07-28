Dónde queda Funes: mapa y ubicación de la ciudad donde Messi y Antonela Roccuzzo tienen una mansión

Lionel Messi y Antonela Roccuzzo.

El regreso de Lionel Messi a la Argentina después del Mundial 2026 volvió a poner el foco sobre Funes, la ciudad de la provincia de Santa Fe que el capitán de la Selección argentina eligió desde hace años como uno de sus refugios familiares. Junto a Antonela Roccuzzo y sus hijos, el futbolista suele instalarse allí durante sus estadías en el país, lejos del ritmo de las grandes ciudades.

Ubicada a pocos minutos de Rosario, Funes pasó de ser una localidad residencial a convertirse en un destino turístico cada vez más elegido por quienes buscan tranquilidad, espacios verdes y propuestas culturales. La presencia de una de las mansiones de Messi también despertó el interés de visitantes que llegan con la expectativa de conocer los lugares que frecuenta la familia del astro.

Dónde queda Funes y cómo llegar

Funes está ubicada en el sur de la provincia de Santa Fe, a aproximadamente 15 kilómetros al oeste de Rosario. Su cercanía con una de las principales ciudades del país la convierte en un destino de fácil acceso tanto para escapadas de fin de semana como para vacaciones.

Desde la Ciudad de Buenos Aires se puede llegar por la Ruta Nacional 9, recorriendo unos 350 kilómetros hasta los accesos de la ciudad.

Quienes prefieran el transporte público tienen distintas alternativas:

Viajar en micro hasta Rosario o directamente hasta Funes.

Tomar el tren de larga distancia hasta Rosario y completar el recorrido en taxi, remis o colectivo.

Llegar en vehículo particular desde distintos puntos del país mediante las rutas que conectan con el Gran Rosario.

La familia Messi.

Qué hacer en Funes, Santa Fe

Más allá de la curiosidad que genera la residencia de Lionel Messi, Funes ofrece diversas propuestas para quienes buscan disfrutar de la ciudad.

Uno de sus principales atractivos es la Ex Estación de Trenes, un edificio histórico reconvertido en espacio cultural donde funcionan una biblioteca, salas de exposiciones y actividades abiertas a la comunidad.

Muy cerca se encuentra el Museo Ferroviario Juan Murray, dedicado a preservar la historia del desarrollo ferroviario y el crecimiento urbano de Funes.

La agenda cultural también tiene como protagonista a la Casa de la Cultura, donde durante todo el año se realizan talleres, muestras de arte y espectáculos.

Para quienes buscan una experiencia diferente, el Autódromo Virtual Funes ofrece simuladores de carreras que recrean la sensación de conducir un vehículo profesional.

Los fines de semana, además, el Paseo de la Estación reúne ferias de emprendedores, espectáculos musicales, funciones de cine al aire libre y actividades recreativas para toda la familia.

Cómo es la mansión de Messi y Antonela en Funes

Uno de los mayores atractivos que despierta la ciudad es la residencia que Messi y Roccuzzo poseen en Funes, considerada una de las propiedades más importantes de la familia en Argentina.

La casa tiene 25 ambientes distribuidos en un amplio terreno con parque, piscina y una cancha de fútbol privada. También dispone de estacionamiento para varios vehículos y espacios especialmente pensados para la vida cotidiana junto a sus hijos.

Entre sus comodidades se destacan una sala de videojuegos, un cine privado, un salón para reuniones y celebraciones familiares y un gimnasio completamente equipado, donde Messi puede mantener su rutina de entrenamiento durante sus visitas al país.

Funes, en Santa Fe.

Con el paso de los años, Funes logró consolidarse como uno de los destinos con mayor crecimiento del sur santafesino. La combinación entre naturaleza, desarrollo urbano, oferta gastronómica y actividades culturales, sumada a la presencia de una de las residencias del capitán argentino, convirtió a la ciudad en un lugar que despierta cada vez más interés entre turistas y fanáticos del fútbol.