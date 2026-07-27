Se filtró quién se va de Gran Hermano hoy lunes 27 de julio 2026: el nuevo participante eliminado

Tras una semana con cambios en las nominaciones, Sebastián Cola, Matías Hanssen, Alejandra Majluf, Mariela Prieto y Tamara Paganini continúan en riesgo de eliminación

La gala de eliminación de Gran Hermano Generación Dorada de este lunes 27 de julio genera gran expectativa entre los seguidores del reality. Las encuestas en redes sociales ya anticipan quiénes son los participantes con mayores posibilidades de abandonar la casa más famosa del país en una placa negativa.

Los participantes que están en placa en Gran Hermano

Luego de una semana con modificaciones en la placa de nominados, cinco jugadores continúan en riesgo de ser eliminados durante la gala de este lunes. Los participantes que permanecen nominados son:

Sebastián Cola.

Matías Hanssen.

Alejandra Majluf.

Mariela Prieto.

Tamara Paganini.

La definición quedará en manos del público, que deberá decidir quién abandona la competencia. Como ocurre cada semana, las encuestas realizadas en redes sociales sirven como un importante termómetro sobre las preferencias de los fanáticos del programa.

Qué dicen las encuestas sobre la eliminación de Gran Hermano

En las últimas horas, comenzaron a circular los resultados de diferentes sondeos realizados por cuentas especializadas en el reality. Si bien estas votaciones no tienen carácter oficial, suelen anticipar las tendencias que luego se reflejan en la gala televisiva.

Uno de los relevamientos más comentados fue el realizado por Fede Bongiorno, panelista de LAM (América TV), a través de su cuenta de X. Miles de usuarios participaron de la encuesta para elegir al participante que debería abandonar la competencia.

Los resultados mostraron una definición sumamente ajustada entre dos jugadores. Sebastián "Cola" obtuvo el 42,1% de los votos negativos, mientras que Alejandra Majluf alcanzó el 41,8%. La diferencia entre ambos fue mínima, lo que anticipa una gala con resultado abierto hasta el último momento.

El resto de los participantes recibió un porcentaje considerablemente menor de votos, alejándose del foco principal que concentra la posible eliminación de la noche.

Quién se va de Gran Hermano, según las predicciones y encuestas

Las principales encuestas difundidas en redes sociales ubican a Alejandra Majluf como una de las participantes con mayores posibilidades de abandonar la casa durante la gala de eliminación.

La cuenta especializada GH Encuestas también realizó su propio relevamiento en X y volvió a posicionar a Majluf como la más votada para dejar el programa . En este caso, obtuvo el 30,4% de los votos negativos. Los sondeos realizados en redes sociales reflejan un escenario abierto y con diferencias mínimas entre algunos participantes.

también realizó su propio relevamiento en X y . En este caso, obtuvo el 30,4% de los votos negativos. Por detrás apareció Mariela Prieto con el 26,2% , mientras que los demás participantes quedaron más relegados en las preferencias del público que participó del sondeo.

, mientras que los demás participantes quedaron más relegados en las preferencias del público que participó del sondeo. A partir de estos resultados, Alejandra Majluf aparece como la principal candidata a convertirse en la nueva eliminada de Gran Hermano. Sin embargo, las diferencias registradas entre algunas de las encuestas reflejan que el resultado definitivo podría mantenerse incierto hasta el cierre de las votaciones oficiales.

Cuándo se conoce el participante eliminado de Gran Hermano

La eliminación se conocerá durante la gala de este lunes 27 de julio, cuando el conductor revele la decisión del público. Como sucede habitualmente, las encuestas sirven únicamente como una referencia del clima que se vive entre los fanáticos del reality y no representan el resultado oficial.

La expectativa es alta debido a la paridad observada en algunos sondeos, especialmente entre Alejandra Majluf y Sebastián Cola. La votación definitiva será la que determine quién deberá abandonar la casa de Gran Hermano Generación Dorada y despedirse de la competencia.