Meta lanzó Muse Spark 1.1, un modelo de IA que planifica y ejecuta tareas complejas en distintas apps con 1 millón de tokens de contexto y precio competitivo.

Fuente: El Diario.

La diferencia entre un chatbot y un agente de IA es simple: uno responde, el otro hace. Muse Spark 1.1 es la apuesta de Meta Superintelligence Labs por el segundo modelo. El modelo es capaz de planificar, coordinar y ejecutar proyectos complejos interactuando con diferentes aplicaciones y servicios externos. Mark Zuckerberg volvió a X —tras tres años de silencio en esa red— específicamente para anunciarlo.

Qué puede hacer y en qué se destaca

Muse Spark 1.1 es un modelo multimodal de razonamiento diseñado para tareas agénticas: planificar, usar herramientas, controlar un ordenador y programar, con una ventana de contexto de un millón de tokens. Admite servidores MCP para conectarse con herramientas externas y puede orquestar múltiples agentes trabajando en paralelo dentro de un mismo flujo de trabajo.

Sus benchmarks agénticos son los más altos del mercado. Firma puntuaciones récord en MCP Atlas con 88,1, JobBench con 54,7, Humanity's Last Exam con 62,1 y Finance Agent v2 con 57,2, por delante de la familia Claude Opus y los modelos de OpenAI. En tareas de agentes, es la opción más potente disponible hoy.

Su punto débil es la programación pura. En código puro, sin embargo, sigue por detrás de GPT-5.5 y Claude Opus 4.8. El modelo sabe actuar sobre código y automatizar flujos, pero no es el mejor para escribir software complejo desde cero.

El precio que lo diferencia de la competencia

Esta es una de las razones por las que el lanzamiento generó tanto revuelo. La nueva Meta Model API cobra 1,25 dólares por millón de tokens de entrada y 4,25 por millón de salida, en línea con Claude Haiku 4.5 y GPT-5.6 Luna. Para comparar: Claude Fable 5 cobra 50 dólares por millón de tokens de salida. Kimi K3, su competidor chino más directo, cuesta 15 dólares. Muse Spark 1.1 ofrece capacidades agénticas de primer nivel a un precio de gama media.

Dónde llega primero

El equipo de Superintelligence Labs de Meta lanzó su nueva familia de modelos Muse en abril de este año debutando con Spark. Muse Spark 1.1 continúa esa progresión, con mejoras que amplían los límites de eficiencia y el rendimiento. La API está en fase de prueba pública. La integración más profunda con las plataformas de Meta permitirá ofrecer recomendaciones contextualizadas, asistencia personalizada y nuevas experiencias en redes sociales, mensajería y dispositivos conectados.