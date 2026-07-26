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Eva Perón

Kicillof y Alak encabezan el homenaje a Evita: "Que el gobierno vuelva a ser peronista"

El gobernador bonaerense y el intendente de La Plata participaron del acto para homenajear a Eva Perón, a 74 años de su muerte. 

26 de julio, 2026 | 13.52

A 74 años de la muerte de Eva Perón, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el intendente de La Plata, Julio Alak, encabezaron el acto para homenajearla en la Plaza Moreno. En su discurso, y a un año de las elecciones presidenciales, Alak pidió que el Gobierno nacional "vuelva a ser peronista". 

El acto comenzó al mediodía en el parque central de La Plata, en 14 entre 51 y 53. Durante los discursos de los presidentes, se recordó el legado de Eva Perón y se planteó la necesidad de construir un proyecto que compita contra el oficialismo de Javier Milei en 2027. 

Al momento de tomar la palabra, Alak expresó: "En 14 meses vamos a hacer posible que este inmenso gobernador lidere el proyecto nacional y popular para que el Gobierno nacional vuelva a ser peronista". 

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