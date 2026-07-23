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Kicillof participará del acto homenaje a Eva Perón que organiza Julio Alak

Este domingo 26 de julio se cumplirán 74 años del fallecimiento de Eva Perón y habrá actos homenajes en su honor. 

23 de julio, 2026 | 14.54

El próximo domingo, se cumplirán 74 años del fallecimiento de Eva Perón por lo que el peronismo hará varios actos para homenajear su recuerdo. El gobernador y presidente del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezará el homenaje que llevará adelante el intendente y presidente del PJ local, Julio Alak, y la Comisión Permanente de Homenajes a Eva Perón, en Plaza Moreno en La Plata. 

El homenaje comenzará al mediodía en la plaza central de la ciudad, en 14 entre 51 y 53. La ceremonia contará con la participación de autoridades provinciales, municipales, representantes de organizaciones sociales, sindicales y de la comunidad, que compartirán palabras alusivas a su vida y obra.

Durante la jornada se recordará el legado de Eva Perón como símbolo de justicia social, derechos y compromiso con los sectores más vulnerables. Desde la organización invitaron a vecinos y vecinas de la ciudad a sumarse al homenaje. 

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En tanto, en el distrito de Moreno, la intendenta Mariel Fernández también realizará otra actividad para homenajear a Evita Perón. Desde la secretaría de las mujeres del PJ bonaerense, la dirigenta convocó al homenaje “Evita Eterna”. 

El acto comenzará a las 19 horas con una mesa en la Catedral de Moreno y, a partir de las 19:30 horas se realizará la clásica marcha de las antorchas en el palacio municipal. El acto central comenzará a las 20.25 horas. El horario específico responde a que se recuerda el momento exacto en que falleció Evita Perón. 

La Jefa comunal, de diálogo con Cristina Fernández, es una de las dirigentas que tiene aspiraciones a gobernar la provincia de Buenos Aires. Con este acto, una de las intenciones políticas, es lograr una foto que muestra al peronismo unido, a través de la presencia de dirigentes de todos los espacios. Al respecto, desde el entorno de la intendenta de Moreno, detallaron que “invitaron a dirigentes y autoridades” de “todos los sectores” del peronismo

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