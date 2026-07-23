Kicillof participará del acto homenaje a Eva Perón que organiza Julio Alak

El próximo domingo, se cumplirán 74 años del fallecimiento de Eva Perón por lo que el peronismo hará varios actos para homenajear su recuerdo. El gobernador y presidente del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezará el homenaje que llevará adelante el intendente y presidente del PJ local, Julio Alak, y la Comisión Permanente de Homenajes a Eva Perón, en Plaza Moreno en La Plata.

El homenaje comenzará al mediodía en la plaza central de la ciudad, en 14 entre 51 y 53. La ceremonia contará con la participación de autoridades provinciales, municipales, representantes de organizaciones sociales, sindicales y de la comunidad, que compartirán palabras alusivas a su vida y obra.

Durante la jornada se recordará el legado de Eva Perón como símbolo de justicia social, derechos y compromiso con los sectores más vulnerables. Desde la organización invitaron a vecinos y vecinas de la ciudad a sumarse al homenaje.

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En tanto, en el distrito de Moreno, la intendenta Mariel Fernández también realizará otra actividad para homenajear a Evita Perón. Desde la secretaría de las mujeres del PJ bonaerense, la dirigenta convocó al homenaje “Evita Eterna”.

El acto comenzará a las 19 horas con una mesa en la Catedral de Moreno y, a partir de las 19:30 horas se realizará la clásica marcha de las antorchas en el palacio municipal. El acto central comenzará a las 20.25 horas. El horario específico responde a que se recuerda el momento exacto en que falleció Evita Perón.

La Jefa comunal, de diálogo con Cristina Fernández, es una de las dirigentas que tiene aspiraciones a gobernar la provincia de Buenos Aires. Con este acto, una de las intenciones políticas, es lograr una foto que muestra al peronismo unido, a través de la presencia de dirigentes de todos los espacios. Al respecto, desde el entorno de la intendenta de Moreno, detallaron que “invitaron a dirigentes y autoridades” de “todos los sectores” del peronismo.