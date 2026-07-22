Entradas para Skay Beilinson en La Plata 2026: precios y fecha de cuándo toca

Skay y los Fakires en vivo. (Crédito de foto: Gonna Go)

El rock nacional se prepara para una cita con la historia. Este sábado 25 de julio, el legendario guitarrista, compositor y cantante Skay Beilinson regresa a la ciudad de La Plata junto a Los Fakires, marcando su esperado retorno tras 12 años de ausencia en los escenarios platenses. En esta oportunidad, "El Flaco" hará vibrar a miles de fanáticos al apoderarse por primera vez del imponente marco del Hipódromo de La Plata.

Entradas, horarios y precios para Skay y Los Fakires

Las entradas ya se encuentran disponibles para su compra a través del sistema Livepass y en la boletería del Teatro Ópera. Además, quienes adquieran sus tickets con tarjetas del Banco Provincia podrán acceder a un beneficio de 4 cuotas sin intereses. Los precios van desde los 55,000 pesos argentinos.

Skay se mantiene firme como una de las figuras más influyentes e imprescindibles de la música argentina. Con una sólida trayectoria y un repertorio de culto, continúa cautivando a una multitud fiel que lo acompaña en cada etapa. Su capacidad para reinventarse no se detiene: recientemente presentó su nuevo sencillo, "Nube de paso", lanzado el mismo día de su cumpleaños para renovar el idilio con su gente.

Skay y los Fakires llegan a La Plata. (Crédito de imagen: Gonna Go)

La trayectoria de Skay y sus proyectos musicales

El camino solista del ex Redonditos de Ricota comenzó en 2002 con A través del Mar de los Sargazos, rescatando composiciones memorables. Luego llegarían Talismán (2004), que incluyó colaboraciones con Claudio Kleiman y la cantante lírica Eva Faludi en el track Presagio, y La Marca de Caín (2007), etapa en la que la formación sumó al "Topo" Espíndola en batería bajo el nombre de Skay y los Seguidores de la Diosa Kali.

Posteriormente editó ¿Dónde vas? (2010), hasta que en 2012 la banda adoptó formalmente la identidad de Skay y Los Fakires. Con este sello grabó los álbumes La luna hueca (2013), El Engranaje de Cristal (2016) y En el corazón del laberinto (2019). Su lanzamiento discográfico más reciente es Espejismos (2023), una potente compilación de diez canciones que reúne sus últimos singles de estudio.

Actualmente, la aplanadora sonora de Los Fakires está conformada por Skay en voz y primera guitarra, Claudio Quartero en el bajo, Leandro Sánchez en la batería y Joaquín Rosson en guitarra. Este sábado sucederá el reencuentro de un icono del rock con un público que esperó más de una década para volver a ser testigo de su mística inigualable.