Las autoridades pidieron a la población tomar las precauciones necesarias por las temperaturas por debajo de cero grados

La Patagonia sur se encuentra bajo alerta roja por frío extremo. El anuncio del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) afecta a las provincias de Chubut y Santa Cruz, donde las bajas temperaturas complicaron este miércoles la movilidad en varias localidades.

Las autoridades pidieron a la población tomar las precauciones necesarias por las temperaturas por debajo de cero grados. Santa Cruz es uno de los lugares más afectados, ya que toda la provincia se dividió en alerta roja y naranja por el frío extremo.

Estas temperaturas excepcionalmente bajas son provocadas por el ingreso de un centro de baja presión que provoca nevadas, heladas severas y descenso térmico.

La situación de Santa Cruz

La cordillera y meseta de Lago Buenos Aires, Río Chico, la cordillera de Lago Argentino y la cordillera de Güer Aike siguen bajo alerta roja, con temperaturas que van desde los -2° de máxima y -16°de mínima.

Los departamentos Deseado y Magallanes, la meseta de Corpen Aike, la meseta de Lago Argentino y la meseta de Güer Aike se encuentran bajo alerta naranja. En esta zona las temperaturas se ubican entre los -5° a 0°.

El sistema meteorológico que proviene desde el océano Pacífico favorecerá el ingreso de aire húmedo, incrementando la probabilidad de lluvias y nevadas. Por esta razón, desde el gobierno provincial solicitaron evitar viajes innecesarios durante los momentos de mayor intensidad del fenómeno, reducir la velocidad al manejar con presencia de nieve, hielo, escarcha o niebla.

También recomendaron evitar la exposición prolongada al frío, usar varias capas de abrigo, prestar especial atención a los grupos de riesgo y no utilizar braseros ni sistemas de combustión en ambientes cerrados sin ventilación para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono.

¿Qué pasa en Chubut?

Por su parte, la provincia de Chubut registra una alerta roja por temperaturas extremas en Comodoro Rivadavia y sus alrededores. Por esta razón, la municipalidad debió intensificar las tareas preventivas, atentos a posibles marejadas que afectarán a la costa.

Según informó ADN Sur, la municipalidad de Comodoro Rivadavia ordenó el corte total de la avenida Ducós durante la noche y la madrugada para evitar posibles situaciones de riesgo por el impacto de las olas y la presencia de hielo en distintos sectores de la ciudad.

A su vez, Defensa Civil pidió no dejar abiertas las canillas para evitar la formación de hielo en Comodoro, especialmente para reducir los riesgos en la vía pública. Para la ciudad se espera una mínima de cuatro grados bajo cero, e incluso podría llegar hasta menos cinco.

La Patagonia bajo alerta

Hacia el norte, las rutas de Neuquén y Río Negro permanecen en observación por las intensas nevadas. Aunque permanecen abiertas, Vialidad Nacional pidió extremar los cuidados en la zona cordillerana dada las bajas temperaturas y la presencia de hielo o nieves sobre el asfalto. La situación afecta a las rutas 40, 231, 237 y 242.

Según informó Vialidad, el paso a Chile por Pino Hachado está cerrado dado que se encuentra intransitable por la presencia de hielo y nieve en la calzada.