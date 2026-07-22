Google Fotos escuchó a los usuarios y trae de vuelta la función que todos exigían

La app ahora permite volver a utilizar el buscador clásico junto con Ask Photos.

Google dio marcha atrás con uno de los cambios más criticados de Google Fotos y devolvió una función que miles de usuarios reclamaban desde la llegada de la búsqueda con inteligencia artificial. A partir de una nueva actualización, la aplicación permite volver a utilizar el buscador clásico junto con Ask Photos, la herramienta impulsada por Gemini, para que cada persona elija el método que mejor se adapte a lo que necesita.

La decisión llega después de que numerosos usuarios manifestaran su descontento por el rendimiento de la búsqueda con IA. Si bien Ask Photos es capaz de comprender consultas complejas y encontrar imágenes con gran precisión, su principal inconveniente sigue siendo la velocidad, ya que algunas búsquedas pueden tardar varios minutos en completarse. Ante este escenario, Google optó por recuperar el acceso rápido al buscador tradicional.

Cómo funciona el nuevo buscador de Google Fotos

La novedad incorpora un interruptor dentro del apartado de búsqueda de Google Fotos. Desde allí, los usuarios pueden alternar entre la búsqueda clásica y la impulsada por inteligencia artificial sin tener que modificar configuraciones adicionales.

Cada opción está pensada para un tipo de búsqueda diferente:

Búsqueda tradicional: permite localizar fotos mediante palabras clave, objetos o lugares en cuestión de segundos.

permite localizar fotos mediante palabras clave, objetos o lugares en cuestión de segundos. Ask Photos: utiliza Gemini para interpretar consultas mucho más específicas y comprender el contexto de las imágenes.

Por ejemplo, con la búsqueda tradicional alcanza con escribir términos como "playa", "auto" o una ubicación determinada para filtrar las fotografías relacionadas. En cambio, la IA permite realizar pedidos mucho más detallados, como encontrar una imagen específica de una persona realizando una actividad en un lugar concreto.

La app ahora permite volver a utilizar el buscador clásico junto con Ask Photos.

Cuándo conviene usar la inteligencia artificial

Aunque Google mantiene su apuesta por la inteligencia artificial, la compañía reconoce que no siempre es la mejor alternativa para todas las situaciones. La recomendación es utilizar primero la búsqueda clásica cuando se trata de conceptos simples o palabras clave.

Si ese método no arroja el resultado esperado, recién ahí conviene recurrir a Ask Photos, que puede analizar el contenido de la biblioteca con mayor profundidad, aunque a costa de un tiempo de espera considerablemente mayor, especialmente en cuentas con miles de fotos almacenadas.

Con este cambio, Google Fotos recupera una de las características más valoradas por los usuarios y ofrece una experiencia más flexible, permitiendo elegir entre la rapidez del buscador tradicional o la precisión que brinda la inteligencia artificial según cada necesidad.