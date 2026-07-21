Quién se fue de Gran Hermano: el nuevo participante eliminado de ayer lunes 20 de julio 2026

La placa estuvo integrada por Emanuel Di Gioia, Yisela Pintos, Sebastián Almeida, Solange Abraham, Yanina Zilli y Matías Hanssen.

La nueva gala de eliminación de Gran Hermano mantuvo en vilo a los seguidores del reality durante toda la jornada del lunes 20 de julio de 2026. Con seis participantes en placa y un escenario cargado de tensión, la definición prometía cambiar el rumbo del juego en una etapa decisiva de la competencia.

La placa de nominados que definió una nueva salida en Gran Hermano

La semana comenzó con una de las placas más importantes de las últimas semanas dentro de Gran Hermano. Tras las nominaciones y distintas estrategias desarrolladas por los participantes, seis jugadores quedaron expuestos al voto del público.

Los nominados fueron:

Emanuel Di Gioia

Yisela “Yipio” Pintos

Sebastián "Cola" Almeida

Solange "Sol" Abraham

Yanina Zilli

Matías Hanssen

A medida que avanzó la votación, las especulaciones crecieron tanto dentro como fuera de la casa. Las redes sociales se llenaron de encuestas, análisis y predicciones sobre quién sería el próximo eliminado.

Sin embargo, la definición terminó concentrándose en dos jugadores con una larga historia compartida dentro del programa: Emanuel Di Gioia y Solange Abraham.

Quién fue eliminado en la gala de eliminación del 20 de julio

La gala de eliminación volvió a liderar el rating de la televisión argentina con un promedio de 10,8 puntos para Telefe.

La respuesta llegó en los minutos finales de la gala de eliminación, cuando Santiago del Moro anunció la decisión del público.

El participante eliminado fue Emanuel Di Gioia, quien abandonó la casa tras recibir el 55,3% de los votos. En el mano a mano definitivo, Solange Abraham logró permanecer en competencia con el 44,7%.

La definición sorprendió a muchos seguidores del programa debido al peso que ambos jugadores tuvieron a lo largo de la temporada. Durante gran parte del reality fueron aliados estratégicos, aunque con el paso de las semanas sus caminos comenzaron a distanciarse.

La salida de Emanuel generó una fuerte reacción emocional entre los participantes. Incluso Sol, pese a las diferencias que mantuvieron en el último tramo del juego, no pudo contener las lágrimas y lo despidió con un emotivo abrazo.

La emotiva despedida de Emanuel Di Gioia

Antes de abandonar la casa, Emanuel protagonizó uno de los momentos más conmovedores de la noche. Visiblemente emocionado, agradeció la experiencia vivida y recordó a su familia.

“Fue un camino recorrido zarpado, gracias por ser parte de esto. Lo hago por mi hija, que es lo mejor que tengo y está afuera, así que ya gané”, expresó el participante oriundo de San Martín, provincia de Buenos Aires.

Sus palabras provocaron una fuerte reacción entre sus compañeros, quienes lo acompañaron en la despedida luego de varios meses de convivencia, estrategias, conflictos y alianzas dentro de la casa más famosa del país.

La eliminación de Emanuel marca además el final del recorrido de uno de los jugadores que más protagonismo tuvo en esta edición, tanto por sus movimientos dentro del juego como por las relaciones que construyó con el resto de los participantes.

Emanuel Di Gioia fue eliminado de Gran Hermano con el 55,3% de los votos en un ajustado mano a mano frente a Solange Abraham.

El rating de Gran Hermano volvió a liderar la televisión

Más allá de la eliminación, la emisión volvió a confirmar la fortaleza de Gran Hermano en materia de audiencia.

La gala de eliminación alcanzó un promedio de 10,8 puntos de rating, una cifra que le permitió ubicarse en el primer lugar del ranking diario de la televisión argentina.

El desempeño del reality de Telefe volvió a mostrar una amplia diferencia respecto de sus competidores directos y ratificó el interés que sigue generando esta edición entre los espectadores.

Con la salida de Emanuel Di Gioia, la competencia entra en una nueva etapa en la que cada decisión puede resultar determinante. Mientras tanto, los jugadores que continúan en carrera ya comienzan a reorganizar estrategias para acercarse cada vez más a la gran final de Gran Hermano.