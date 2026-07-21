FOTO DE ARCHIVO: Oficinas de la compañía Eli Lilly en San Diego.

Por Maggie Fick ​y Michael Erman

LONDRES, 21 jul (Reuters) - Novo Nordisk demandó el martes a su rival ‌Eli Lilly ante ‌un tribunal federal de Estados Unidos acusando a la farmacéutica estadounidense de publicidad engañosa al afirmar que sus medicamentos para adelgazar son más eficaces que los de Novo.

La empresa danesa presentó la demanda ante el ​Tribunal de ⁠Distrito de Nueva Jersey, alegando que Lilly ‌infringió las leyes federales y ⁠estatales sobre publicidad engañosa y ⁠competencia desleal —incluida la Ley Lanham— a través de campañas publicitarias a nivel nacional para el ⁠medicamento contra la obesidad Zepbound y ​el tratamiento para la diabetes ‌Mounjaro.

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Novo alega que Lilly ‌comparó las dosis máximas autorizadas de sus ⁠medicamentos con dosis más bajas de Wegovy y Ozempic, de Novo, omitiendo al mismo tiempo versiones más recientes y con ​dosis más ‌altas que, según Novo, proporcionan una mayor pérdida de peso.

"Los anuncios son maliciosos y engañosamente falsos, ya que Lilly cita a sabiendas ensayos clínicos ⁠obsoletos que comparan las dosis más altas de los medicamentos de Lilly con dosis más bajas de los medicamentos de Novo Nordisk", escribió Novo en su demanda.

No ha sido posible contactar de inmediato con Eli Lilly para recabar ‌sus comentarios.

Novo ha declarado que solicita una orden judicial que obligue a Lilly a retirar los anuncios y a llevar a cabo una campaña publicitaria correctiva. Añadió que tiene previsto ‌solicitar una medida cautelar si Lilly no retira voluntariamente los anuncios.

Novo también reclama una indemnización ‌por daños y ⁠perjuicios, incluidos los beneficios de Lilly que puedan atribuirse a los ​anuncios.

Con información de Reuters