Dengue: el Gobierno de Formosa continúa con los operativos territoriales de prevención en toda la provincia

El Gobierno de Formosa informó que los equipos de salud continúan desarrollando tareas de vigilancia epidemiológica y control del mosquito Aedes aegypti en todo el territorio provincial, como parte de la Estrategia de Gestión Integrada de Dengue que se lleva adelante de manera permanente.

Según el parte informativo provincial correspondiente al 18 de julio, las brigadas sanitarias concretaron controles focales en 1.505 viviendas, en el marco de las acciones destinadas a prevenir la proliferación del mosquito transmisor del dengue y reforzar las medidas de protección personal de la población.

Durante la jornada, los agentes sanitarios visitaron un total de 2.532 domicilios. Del total, 778 viviendas se encontraban cerradas al momento del operativo, mientras que en otras 249 se negó el ingreso a las brigadas, lo que representa una dificultad para avanzar con las tareas de prevención y control del vector.

Asimismo, los equipos de salud lograron erradicar larvas del mosquito en 95 viviendas, una acción clave para evitar la reproducción del Aedes aegypti y reducir el riesgo de transmisión de la enfermedad.

Como parte de las medidas de prevención implementadas por el Ministerio de Desarrollo Humano, también se realizó la provisión de 1.505 unidades de repelentes y larvicidas elaborados por el Laboratorio de Especialidades Médicas de Formosa (LAFORMED), destinados a fortalecer el cuidado individual y familiar frente al dengue.

En cuanto a la logística desplegada para estas acciones, el informe señala que 359 personas fueron afectadas a las tareas de control del mosquito, lo que refleja el importante operativo sanitario que la provincia sostiene de manera ininterrumpida.

Desde el Gobierno provincial destacaron que la estrategia contra el dengue se basa en el trabajo articulado entre la vigilancia epidemiológica, el control focal domiciliario y la participación comunitaria, pilares fundamentales para prevenir la circulación del virus.

El rol de Laformed en la lucha contra el dengue

La tarea de Laformed se desarrolla en estrecha coordinación con el Ministerio de Desarrollo Humano y las brigadas sanitarias, que llevan adelante campañas de descacharrización y fumigación en los barrios. Estas acciones conjuntas tienen como objetivo reducir la proliferación de mosquitos durante los meses de mayor incidencia, además de reforzar la prevención en el territorio.

Los productos elaborados en la planta Biotec forman parte de la campaña contra el vector del dengue y llegan a las familias formoseñas sin costo. Entre ellos se destaca el larvicida, un insumo inocuo para personas y animales, que los brigadistas aplican en recipientes artificiales como baldes, piletas y fuentes donde se acumula agua potable, estancada o de lluvia. Su composición química actúa específicamente sobre las larvas del mosquito, lo que genera cristales que dañan sus paredes intestinales y provocan su muerte antes de que alcancen el estado adulto.