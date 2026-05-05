Formosa refuerza la prevención del dengue con operativos en espacios públicos en toda la provincia: cómo son las acciones

El Gobierno provincial de Formosa profundiza las políticas de prevención contra el dengue con operativos en distintos puntos de la ciudad capital. En ese marco, el pasado jueves 30 de abril se realizaron tareas específicas en la plaza San Martín y en la del barrio La Nueva Formosa, con el objetivo de reducir la presencia del mosquito Aedes aegypti.

Estos operativos forman parte de un trabajo sostenido que las brigadas sanitarias desarrollan diariamente, tanto en espacios públicos como en zonas de alta circulación, explicó en diálogo con Agenfor el coordinador del Departamento de Vectores y Zoonosis, Alejandro Romero.

Durante la jornada, los equipos se enfocaron en la detección y eliminación de recipientes que pueden acumular agua, principales focos de reproducción del mosquito. "Esta medida se repite en todos los lugares donde se trabaja, porque la clave en la lucha contra el dengue sigue siendo evitar que el mosquito encuentre lugares donde depositar sus huevos y reproducirse", señaló Romero.

Fumigación y control del mosquito adulto

A estas tareas se sumó la fumigación con equipos manuales de termoniebla, utilizados para reducir la población de mosquitos adultos. "Estas medidas son fundamentales para disminuir la población del vector y, en consecuencia, reducir el riesgo de transmisión del dengue", agregó el especialista.

No obstante, desde el área sanitaria advirtieron que las recientes lluvias y los altos niveles de humedad generan condiciones propicias para la proliferación del mosquito, por lo que resulta indispensable intensificar las acciones preventivas. Si bien los operativos se realizan durante todo el año, en períodos críticos se refuerzan para contener posibles brotes.

Finalmente, Romero remarcó que el trabajo de las brigadas debe complementarse con la participación activa de los vecinos. "El compromiso de los vecinos con una participación activa en la prevención sigue siendo clave para combatir al dengue", sostuvo, al tiempo que recordó que el mosquito tiene hábitos domiciliarios.

En ese sentido, insistió en que la eliminación de recipientes que acumulen agua en viviendas, patios y lugares de uso cotidiano es la herramienta más efectiva para evitar la reproducción del insecto. De esta manera, Formosa continúa con el fortalecimiento de una estrategia integral de prevención, basada en el trabajo territorial y la concientización comunitaria para reducir el impacto del dengue.

La importancia de la vacunación en la provincia

La estrategia de inmunización contra el dengue en Formosa se desarrolla desde 2024 bajo un esquema progresivo y focalizado, que prioriza a los grupos etarios y zonas con mayor riesgo epidemiológico. Al no formar parte del calendario nacional obligatorio, la provincia gestiona la aplicación de dosis de manera estratégica en hospitales y centros de salud públicos de todo el territorio, lo que extiende el alcance a diversas localidades según la circulación viral detectada.

Para garantizar el acceso en los sectores más vulnerables, el plan sanitario incluye operativos territoriales donde equipos de salud recorren barrios y localidades del interior. Estas acciones de proximidad complementan la atención en los efectores fijos, lo que permite que la población priorizada reciba la vacuna de forma gratuita y dirigida, y consolide así una barrera sanitaria en las áreas más afectadas por el virus.