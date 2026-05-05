Santiago Cúneo dijo lo peor sobre Milei y encendió las alarmas en la Casa Rosada.

El periodista Santiago Cúneo lanzó un feroz cuestionamiento en vivo contra el presidente Javier Milei. Con un fuerte nivel de agresividad, el periodista dejó de lado las críticas tradicionales, lanzó fuertes insultos contra el jefe de Estado.

Durante su clásico programa digital que sale por Canal 22 Web, el conductor exigió atención exclusiva de las cámaras para enviar un mensaje directo a la Casa Rosada. "Háganme un primer plano, un lindo primer plano. Bien Mauro Viale, por favor", solicitó el periodista antes de desatar su feroz descargo contra el jefe de Estado frente a su audiencia.

En su análisis, Santiago Cúneo apuntó contra las consecuencias del brutal ajuste económico y apeló a un vocabulario repleto de furia. "Milei, la concha de tu madre, no va a ser gratis. No tenés salida, ni destino ni puerto a donde huir de tu genocidio social", disparó con absoluta crudeza.

La advertencia de Santiago Cúneo a Javier Milei

Para cerrar el segmento, el periodista redobló la apuesta y trazó un panorama sombrío para el futuro del jefe de Estado. Sin filtros ni reparos legales, le advirtió sobre las futuras represalias por su plan de gobierno. "Vas a garpar en vida y en la Argentina", sentenció de manera tajante

Santiago Cúneo dijo lo peor sobre Milei y encendió las alarmas en la Casa Rosada.

Finalmente, concluyó su intervención con un mensaje que sorprendió a quienes lo estaban viendo y a los usuarios de las redes sociales que luego se cruzaron con el video: "Juicio y castigo. En mi mundo, reforma de la Constitución y ejecución".