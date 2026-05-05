Sorpresa en la política por la desconocida revelación de Pagni sobre Adorni: "Sancionado"

Sorpresa en la política por la desconocida revelación de Pagni sobre Adorni.

En la pantalla de La Nación Más, el periodista Carlos Pagni lanzó una dura crítica contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por los llamativos y costosos arreglos en su casa. Con un tono irónico, el conductor cuestionó los gastos del funcionario y expuso sus ostentosas decisiones arquitectónicas.

La polémica por el origen de los fondos y el nivel de lujo en la obra de Indio Cuá desató una ola de indignación pública. Durante su clásico editorial televisivo, Pagni analizó los detalles de la millonaria remodelación. "Incluye algunas excentricidades. Por ejemplo, una pileta hecha de mármol travertino", arrancó el analista político en su programa Odisea Argentina.

Luego, el el comunicador profundizó en los aspectos más insólitos de la construcción y las repercusiones en el debate público. "Y lo que llama la atención de todo el mundo, y se convierte en las redes en motivo de bromas, es una cascada", relató con evidente sorpresa ante el costoso capricho del exvocero. "Una cascada que le salió 3.500 dólares de ese monto total de 245.000", detalló.

Sorpresa en la política por la desconocida revelación de Pagni sobre Adorni.

La chicana de Pagni a Adorni

Finalmente, el conductor cerró su columna con una letal y sarcástica advertencia sobre las consecuencias de este polémico accionar. "No sé si la mejoraron a esa casa o la empeoraron. Es más, me haría esta pregunta: no sé si Manuel Adorni debe ser sancionado en nombre de la ética o de la estética", remató.