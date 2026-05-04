Los descuentos de Mercado Pago en mayo 2026: supermercados, gastronomía, combustibles e indumentaria

Mercado Pago.

En un escenario económico atravesado por la inflación y la caída del consumo, las billeteras virtuales vuelven a jugar fuerte. Durante mayo de 2026, Mercado Pago lanzó una nueva tanda de beneficios con descuentos de hasta el 30% y más opciones de financiamiento con cuotas sin interés.

La estrategia no es nueva, pero sí cada vez más agresiva. Las fintech buscan fidelizar usuarios con promociones segmentadas que impactan directamente en rubros sensibles, como alimentos, transporte, ocio y vestimenta.

Supermercados y alimentos: dónde están los mayores descuentos de Mercado Pago de mayo 2026

Uno de los focos principales de las promociones está en los supermercados, donde las personas pueden acceder a descuentos de hasta el 25% en cadenas como Carrefour, Coto, Día, Vea y Chango Más. También hay 3 y 6 cuotas sin interés en Easy abonando con QR o tarjeta física.

En muchos casos, los reintegros se aplican en el acto y sin tope, lo que marca una diferencia frente a otras billeteras digitales. Además, quienes cobran prestaciones sociales a través de la app pueden sumar un 15% extra en Carrefour durante fines de semana, con un tope mensual de $20.000.

Mercado Pago.

Combustibles, gastronomía y cuotas: los beneficios más fuertes de Mercado Pago durante mayo 2026

El combo más atractivo aparece en rubros clave del gasto mensual. Por ejemplo, hay 30% de descuento en combustibles todos los lunes al pagar con la tarjeta de crédito de Mercado Pago, con un tope de $6.000 mensual.

En gastronomía, cadenas como McDonald's ofrecen 30% OFF los viernes, mientras que Burger King suma un 15% de descuento los miércoles al pagar con QR.

Además, se destacan las cuotas sin interés: hasta 3 pagos en compras superiores a $50.000, 6 cuotas en Nespresso y hasta 9 cuotas en Stanley. En indumentaria, Adidas ofrece financiación diaria y mejores condiciones los miércoles.

Turismo, farmacias y entretenimiento: el mapa completo de promociones en mayo 2026

El universo de descuentos se amplía con beneficios en turismo a través de Despegar, con ofertas especiales durante todo el mes, que incluye el Hot Sale y promociones en vuelos y hoteles internacionales con hasta 15% OFF.

En combustibles, estaciones como Gulf y Dapsa ofrecen rebajas con QR en días específicos. También hay descuentos en farmacias como Farmacias Dr Ahorro y Farmacias Selma. En Natura, por otro, lado, abonando con QR o tarjetas de crédito física de Mercado Pago ofrece hasta 3 cuotas en compras desde $55.000 (monto mínimo requerido para ambos medios de pago).

Para el ocio, Cinemark suma un 2x1 en entradas, mientras que servicios como Flechabus ofrecen cuotas sin interés en pasajes.

Paso a paso, cómo aprovechar los descuentos de Mercado Pago

Abrí la app de Mercado Pago. Entrá en la sección “Beneficios”. Revisá rubros, días y condiciones según tu ubicación.

Para conocer las promociones de la tarjeta prepaga y la tarjeta de crédito, los usuarios deberán ingresar en la sección de su tarjeta dentro de la app y seleccionar “Descubrí los beneficios”.