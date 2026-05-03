Sin respuestas de Milei y Valdés, crece la incertidumbre en Corrientes por la paralización de dos obras clave

Además de negar haber cometido delitos al presentar su informe de gestión en el Congreso, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, también habló sobre dos obras clave para Corrientes y la región: la autovía de la Ruta Nacional 12 y el segundo puente Chaco–Corrientes. La falta de definiciones aumenta la incertidumbre sobre el futuro laboral, ya que la interrupción de estos proyectos derivó en el despido de entre 120 y 130 trabajadores de la construcción.

En medio de la paralización de la obra pública, el Gobierno nacional reconoció que el crédito aprobado del BID para financiar el segundo puente no llegó a ejecutarse. Según la respuesta oficial, al asumir la actual gestión, el financiamiento se encontraba en etapa preparatoria y, al no contar con contrato firmado, los fondos fueron redirigidos a otras prioridades. Actualmente, el proyecto se encuentra "en revisión" tras la realización de la audiencia pública ambiental y su ejecución quedó supeditada a la "disponibilidad financiera", sin plazos ni definiciones concretas.

El caso de la autovía de la Ruta Nacional 12 no es menos preocupante. Si bien la administración que encabeza Javier Milei informó un avance físico del 77,58%, admitió que el ritmo de obra se vio afectado en los últimos meses y que se están realizando gestiones para readecuar las condiciones financieras del contrato. En la práctica, esto confirma una desaceleración que en varios tramos ya se traduce en paralización.

Días atrás, el presidente de la Federación Empresarial de Corrientes (FECORR), Roberto Báez, advirtió sobre el impacto de la detención de la autovía, una obra de 13 kilómetros considerada estratégica para la conectividad provincial. "Vemos con suma preocupación la interrupción de la obra; es mejor que no se hubiese hecho nada en el punto en el cual estamos", afirmó a medios locales.

Se trata de un corredor clave para el flujo logístico hacia provincias vecinas y países como Paraguay y Brasil, utilizado diariamente por miles de vehículos. En ese contexto, reclamaron a legisladores nacionales de todos los espacios políticos que articulen una solución urgente y definan un plazo concreto para la finalización de la obra.

Construcción en crisis: alertan por despidos y falta de respuestas

El secretario general de la UOCRA Corrientes, Juan de Dios Ávalos, describió un escenario crítico a fines de marzo: "Hace una quincena hubo un 50% de despedidos y luego la empresa largó a todo lo que faltaba porque ya no tiene cómo seguir subsistiendo", afirmó en declaraciones para NEA Hoy.

La situación actual no es aislada, sino que se inscribe en un reclamo más amplio y sostenido en el tiempo. A fines de 2025, tras un siniestro vial de gravedad en el puente General Manuel Belgrano, las federaciones económicas de Corrientes y Chaco emitieron un duro comunicado conjunto en el que calificaron como “urgente e impostergable” la construcción de un segundo puente. El accidente, que dejó una víctima fatal y múltiples vehículos involucrados, volvió a poner en evidencia la saturación de una infraestructura por la que circulan diariamente miles de personas y cargas.

En ese momento, las entidades advirtieron que la falta de una alternativa no solo compromete la seguridad vial, sino también la continuidad de la logística regional y el desarrollo productivo del NEA. El secretario Ávalos confirmó que solicitó una audiencia con el gobernador Juan Pablo Valdés, aunque hasta el momento no obtuvo una respuesta favorable.