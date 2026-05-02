Ver San Lorenzo vs. Independiente en vivo online por Fútbol Libre, Pelota Libre o Xuper TV es un riesgo: dónde verlo de manera legal

Montiel y Tripichio se disputan la pelota, un duelo que puede repetirse.

San Lorenzo recibe este sábado desde las 18:45 a Independiente por la última fecha de la fase regular del Torneo Apertura 2026. Se trata de un encuentro que debió disputarse antes, pero que por una determinación de AFA y los clubes, en apoyo a Claudio "Chiqui" Tapia por el accionar que llevó a cabo la Justicia contra el mandamás de la entidad, había sido postergado. Y en esta ocasión, el clásico tiene un condimento especial: ambos se juegan el boleto a la próxima ronda.

Del lado del "Rojo" se puede decir que llega a la última jornada sin tener asegurada la clasificación por responsabilidad propia. La victoria ante Racing y un balance de siete puntos sobre nueve (tras jugar también frente a Boca y Defensa y Justicia) habían dejado al equipo de Gustavo Quinteros con un pie en la próxima ronda. Pero perdió ante Deportivo Riestra en un muy mal partido y se complicó solo. Mientras que, del lado del "Ciclón", el entrenador Gustavo Álvarez logró enderezar la nave a nivel resultados y llega con buenas posibilidades a esta última instancia gracias a que sostiene un invicto de cinco partidos.

Por dónde ver San Lorenzo contra Independiente

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal , por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales. El encuentro entre San Lorenzo e Independiente de este sábado a las 18:45 horas será transmitido por TNT Sports.

Los cambios en Independiente y San Lorenzo

Para este cotejo el conjunto de Avellaneda llega con dudas respecto al sector de ataque. En la derrota frente a Deportivo Riestra, Quinteros probó a Santiago Montiel de enganche para acompañar a Maxi Gutiérrez, Matías Abaldo y al goleador del Apertura, Gabriel Ávalos. No obstante, no funcionó bien en esa posición y todo indica que volvería Ignacio Malcorra al equipo, para desplazar a la banda al ex Argentinos Juniors y darle salida al banco de suplentes al extremo chileno.

Independiente y San Lorenzo se juegan la vida

En cuanto a los cuervos, el único cambio pasa por el arquero: Orlando Gill no podrá ser de la partido por una sobrecarga muscular, por lo que su lugar será ocupado por José Devecchi. Después repetiría el mismo once que hasta el momento le dio resultados, con el mencionado arquero; Herrera, Romaña y Montenegro en la defensa; Tripichio, Gulli, Insaurralde y De Ritis en la mitad de la cancha; y Reali, Cuello y Auzmendi arriba.

Qué necesitan Independiente y San Lorenzo para clasificar

Independiente:

Si le gana a San Lorenzo, avanza.

Si empata, necesita que Defensa y Justicia no gane por cinco goles ante Gimnasia de Mendoza de visitante.

Si pierde, necesita que pierda Unión ante Talleres como local y que no gane Defensa.

San Lorenzo: