Leclerc marca el mejor tiempo en los entrenamientos del Gran Premio de Miami

El piloto monegasco de Ferrari Charles Leclerc durante los entrenamientos para el Gran Premio de Miami de Fórmula Uno, en el Autódromo Internacional de Miami, Florida, EEUU.

Charles Leclerc, de Ferrari, fue el más rápido en la única sesión ‌de entrenamientos del ‌fin de semana del Gran Premio de Miami celebrada el viernes, con carrera sprint el sábado, en la que casi todos los equipos probaron importantes mejoras en sus monoplazas tras más de un mes sin competir.

El monegasco completó ​una vuelta ⁠al circuito del Hard Rock Stadium con ‌un mejor tiempo de un minuto ⁠y 29,310 segundos bajo un ⁠sol radiante y un calor sofocante. El tetracampeón mundial de Red Bull Max Verstappen fue segundo, ⁠a 0,297 segundos, mientras que el ganador ​del año pasado, Oscar Piastri, ‌quedó tercero para el equipo ‌campeón McLaren.

El siete veces campeón del mundo ⁠Lewis Hamilton fue cuarto con su Ferrari, mientras que Kimi Antonelli, de 19 años y actual líder del campeonato mundial con ​Mercedes, fue ‌quinto, a 0,769 segundos de Leclerc.

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Sin embargo, el italiano tuvo algunos problemas con la unidad de potencia y no completó una vuelta con neumáticos blandos.

La sesión ⁠se amplió en media hora respecto a los 60 minutos habituales para dar a los equipos más tiempo en pista tras las revisiones del reglamento y debido al parón prolongado provocado por la cancelación de las carreras de abril en Baréin ‌y Arabia Saudita a causa de la guerra con Irán.

La clasificación para la carrera sprint del sábado, puntuable para el campeonato, se disputará más tarde en el día.

George Russell fue el sexto ‌más rápido con Mercedes, pero también tuvo un problema con el motor, mientras que el vigente campeón ‌de McLaren, ⁠Lando Norris, quedó séptimo.

Los pilotos franceses Pierre Gasly e Isack Hadjar, con ​Alpine y Red Bull respectivamente, fueron octavo y noveno, mientras que Carlos Sainz completó el top 10 con Williams.

(Editado en español de Manuel Farías)