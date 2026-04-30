Turismo: récord de llegada de argentinos a Brasil para marzo

El flujo de turistas argentinos hacia Brasil por vía aérea registró un fuerte crecimiento en marzo y alcanzó un nuevo máximo para ese mes, impulsado en gran parte por la ampliación de la oferta de vuelos entre ambos países.

Durante ese período, cerca de 222.900 argentinos arribaron a aeropuertos brasileños, lo que representó un incremento del 24,76% en comparación con marzo de 2025 y el mejor registro histórico para ese mes.

Por qué los argentinos viajan a Brasil

Este aumento está vinculado con la expansión de la conectividad aérea, que actualmente incluye 30 rutas directas operadas por 12 aerolíneas. Los vuelos parten desde ocho aeropuertos argentinos hacia 15 destinos en Brasil, lo que permitió mejorar el acceso y diversificar los puntos de llegada.

Entre los lugares más elegidos por los viajeros argentinos se destacan Río de Janeiro, Santa Catarina, São Paulo, Bahía y Pernambuco, que combinan propuestas de playa, vida urbana, cultura y buena infraestructura de transporte.

El desempeño de Argentina se inscribe en un contexto regional favorable: en marzo, América del Sur aportó 388.600 turistas a Brasil por vía aérea, un 27,39% más que en el mismo mes del año anterior, también marcando un récord. En total, el país recibió más de 1,05 millones de visitantes internacionales en ese mes, consolidando el peso del mercado latinoamericano.

Desde Embratur, su presidente Bruno Reis destacó que el turismo internacional en Brasil mantiene un crecimiento sostenido pese a las tensiones globales, y remarcó que el país logró reposicionarse en el mercado internacional, alcanzando resultados históricos en 2025 y el mejor primer trimestre en 2026. En términos generales, el turismo receptivo creció un 13% interanual en marzo, con 1.053.098 visitantes frente a los 929.096 del mismo mes del año anterior.

La tendencia positiva también se reflejó en el acumulado del año: entre enero y marzo, Brasil recibió 3,74 millones de turistas extranjeros. En ese período, Río de Janeiro lideró la recepción de visitantes internacionales con 884.535 llegadas, seguido por São Paulo (866.751), Rio Grande do Sul (764.598), Santa Catarina (478.039) y Paraná (395.574).