Hasta 30 teras de capacidad: cómo es la nueva SSD de Kingston

Kingston Technology anunció el 29 de abril la expansión de su familia DC3000ME con el modelo de mayor capacidad de su historia. La demanda de almacenamiento denso y de alta velocidad viene creciendo a la par de la expansión de infraestructuras de IA y nube, y este lanzamiento apunta directo a ese mercado. Con una interfaz NVMe PCIe 5.0, el DC3000ME ofrece velocidades de lectura secuencial de hasta 14 GB/s y un rendimiento de lectura aleatoria de hasta 2,8 millones de IOPS, lo que lo posiciona como uno de los SSDs empresariales más rápidos disponibles hoy en el mercado.

Qué tiene de especial la nueva capacidad

El salto a 30,72 TB en un solo módulo cambia la ecuación para los centros de datos. Más capacidad por unidad significa menos espacio físico ocupado, menos consumo energético y menor costo operativo por terabyte almacenado. Para entornos que manejan modelos de lenguaje de gran escala, bases de datos masivas o cargas de procesamiento paralelo, la densidad de almacenamiento es tan importante como la velocidad de acceso.

Cameron Crandall, director de la unidad de negocios de centros de datos en Kingston, explicó que el objetivo es "maximizar la densidad de almacenamiento sin comprometer el rendimiento ni la fiabilidad", un equilibrio que las generaciones anteriores de SSDs empresariales no siempre lograban sostener a estas escalas.

Compatibilidad con infraestructura existente y seguridad y protección de datos

Uno de los detalles prácticos más relevantes del DC3000ME es su compatibilidad con PCIe 4.0. Esto significa que las organizaciones que todavía no migraron completamente a plataformas de quinta generación pueden usar estas unidades en servidores mixtos sin necesidad de actualizar todo el hardware de una vez. Es una transición gradual, sin el costo de un reemplazo total de infraestructura.

Para uso empresarial, la confiabilidad ante fallos es tan crítica como la velocidad. El DC3000ME incorpora protección contra pérdidas de energía (PLP) para preservar los datos en caso de cortes inesperados, y encriptación AES de 256 bits con autoencriptación TCG Opal 2.0. Esto le permite cumplir con los requisitos de seguridad más exigentes en entornos regulados como finanzas, salud o infraestructura crítica.

Garantía y soporte

Todas las capacidades de la familia DC3000ME, incluyendo el nuevo modelo de 30,72 TB, vienen con garantía limitada de 5 años y el soporte técnico de Kingston. El producto ya está disponible y puede consultarse en kingston.com/es.