Google sorprende a sus usuarios y ofrece más almacenamiento

El almacenamiento en la nube se aplica a los servicios Gmail, Drive y Fotos, y su aumento no tiene costo adicional para los usuarios, que seguirán pagando 21,99 euros al mes, como indicó la directora de Google Fotos, Google One y Suscripciones de IA, Shimrit Ben-Yair. En dólares, el precio del plan se mantiene en los 19,99 dólares mensuales.

Qué incluye el plan Google AI Pro

El plan Google AI Pro no es solo almacenamiento: también da acceso a las principales herramientas de inteligencia artificial de Google. Entre ellas, Gemini Advanced, integración de Gemini en Gmail, Documentos, Hojas de cálculo y Presentaciones, NotebookLM Plus, y acceso a los modelos más potentes de la compañía. El espacio de 5 TB se comparte entre Gmail, Google Drive y Google Fotos, exactamente igual que en los demás planes de Google One.

Por qué es una movida importante

El movimiento cambia la percepción del plan: de "pagar por IA y conseguir algo de almacenamiento" pasa a verse como "pagar un gran plan de almacenamiento que también incluye IA". El almacenamiento en la nube es una de las pocas ventajas de suscripción que la gente encuentra útiles de inmediato: no hace falta saber los nombres de los últimos modelos para entender si 5 TB es útil.

Qué pasa con los demás planes

La actualización aplica únicamente al plan Google AI Pro. Los planes estándar de Google One no se ven afectados y continúan ofreciendo sus niveles de almacenamiento actuales. Para referencia, los planes vigentes de Google One son: Basic (100 GB, 1,99 euros/mes), Standard (200 GB, 2,99 euros/mes), AI Plus (200 GB + herramientas IA, 7,99 euros/mes), Premium (2 TB + IA, 9,99 euros/mes), AI Pro (5 TB + IA, 21,99 euros/mes) y Premium (10 TB + IA, 49,99 euros/mes).

Los suscriptores actuales de AI Pro reciben la mejora de manera automática. El aumento puede tardar hasta 24 horas en reflejarse en el panel de cuenta o en la app de Google One.