¿Hay paro de colectivos hoy 8 de abril 2026 en el AMBA? Qué se sabe de la medida de fuerza

El servicio de colectivos continúa operativo este miércoles, pero con importantes limitaciones

La situación del transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) genera incertidumbre este miércoles 8 de abril. En medio de una fuerte reducción del servicio, crecen las dudas sobre un posible paro de colectivos y cómo impactaría en millones de pasajeros que dependen del sistema a diario.

Cómo funciona el servicio de colectivos hoy en el AMBA

Durante los primeros días de la semana, las líneas de colectivos comenzaron a operar con una frecuencia reducida que, en algunos casos, alcanzó hasta el 40% menos de unidades en circulación. Esta situación afectó principalmente a los horarios pico, con mayores demoras y complicaciones para trasladarse.

A pesar de las advertencias iniciales sobre una posible paralización total del servicio, lo cierto es que este miércoles 8 de abril los colectivos continúan funcionando, aunque con limitaciones. La medida de fuerza, que había sido evaluada por las empresas, quedó momentáneamente en suspenso.

El mantenimiento del servicio responde a la expectativa de una reunión clave entre el sector empresarial y el Gobierno, en la que se buscará destrabar el conflicto y evitar una interrupción total del transporte. Mientras crece la tensión con el Gobierno por la demora en el envío de fondos y la falta de actualización de tarifas, las cámaras empresarias le advirtieron al Ejecutivo -por medio de una carta- que el freno total del servicio es "inminente".

Por qué hay menos colectivos circulando

La reducción en la frecuencia del servicio tiene su origen en una combinación de factores económicos que impactan directamente en la operatividad del sistema. Uno de los principales problemas es el aumento sostenido en el precio del gasoil.

Actualmente, las empresas de transporte están pagando el combustible a valores superiores a los previstos en las estructuras de costos oficiales. Mientras las planillas estatales contemplan un precio cercano a los $1744 por litro, el valor real supera ampliamente esa cifra, ubicándose incluso por encima de los $2100 en algunos casos.

Esta diferencia genera un desfasaje financiero. El combustible representa cerca del 20% de los costos totales del sector, por lo que cualquier incremento impacta de manera directa en la capacidad de las empresas para sostener el servicio.

Además, se suma la dificultad para acceder al abastecimiento de gasoil subsidiado, lo que obliga a las compañías a comprar a precios más elevados en el mercado.

Conflicto con el Gobierno y riesgo de paro de colectivos

La baja en la frecuencia responde principalmente al aumento del costo del gasoil, que supera ampliamente los valores contemplados en las estructuras oficiales

Otro de los puntos centrales del conflicto es la deuda que las empresas aseguran que el Estado mantiene con el sector. Según indicaron, existen pagos pendientes correspondientes a diciembre y parte de febrero, lo que profundiza la crisis financiera.

Esta situación también pone en riesgo el pago de salarios a los choferes. El plazo para abonar los sueldos vence este mismo miércoles 8 de abril, lo que incrementa la tensión y deja abierta la posibilidad de nuevas medidas si no se regulariza la situación.

Qué puede pasar en las próximas horas

Por el momento, el servicio continúa en funcionamiento con frecuencia reducida, pero el escenario sigue siendo incierto. La reunión entre las empresas y el Gobierno será determinante para definir si se normaliza la situación o si se avanza con medidas más drásticas.

En caso de no llegar a un acuerdo, no se descarta que el conflicto escale y se concrete una paralización total en los próximos días. Mientras tanto, los usuarios del transporte público deberán prever demoras y posibles complicaciones en sus traslados.