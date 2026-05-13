El Gobierno activa la compra de trenes diésel para el AMBA: irán estos ramales

Trenes Argentinos Operaciones (SOFSA) adjudicó la compra de 43 nuevos trenes diésel destinados a servicios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). La contratación quedó en manos de la firma Unión Transitoria de Empresas (UTE) integrada por las compañías chinas CRIIC y CRRC Tangshan, únicas oferentes del proceso.

Conforme a la información recopilada por el portal EnElSubte, la operación contempló la adquisición de un lote de unidades múltiples diésel (DMU) integradas por 36 formaciones triplas de trocha ancha y siete séxtuplas de trocha angosta. El contrato también incluyó insumos y componentes para tres años de mantenimiento, documentación técnica y la puesta en marcha de las unidades.

¿A qué líneas del AMBA serán destinados los nuevos trenes diésel?

Los nuevos trenes estarán destinados a renovar servicios suburbanos del AMBA. Entre los corredores especificados, se encuentran los ramales Ezeiza-Cañuelas y Temperley-Haedo de la línea Roca.

La compra representa el relanzamiento de una licitación iniciada originalmente en 2022 y adjudicada en 2023, que en un principio había sido pensada para servicios regionales. Sin embargo, tras la cancelación de distintos servicios ferroviarios en el interior del país y la necesidad de modernizar flotas, el proceso fue reformulado con modificaciones en los pliegos.

CRRC, la firma beneficiaria de la licitación, fabricó los cochemotores que actualmente circulan en la línea Belgrano Sur y también las unidades utilizadas en el Tren Turístico de la Quebrada de Humahuaca. Además, fue adjudicada recientemente para proveer trenes destinados al servicio de cercanías de Mendoza.

La incorporación de los materiales rodantes se vincula con el proceso de privatización ferroviaria impulsado por el Gobierno nacional.