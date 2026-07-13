Un incendio forestal arrasa cerca de París mientras ola de calor azota Europa

Los bomberos franceses luchan contra el incendio forestal de Fontainebleau, cerca de París.

Un incendio ​arrasó el lunes un bosque histórico cerca de París, lo que obligó a cerrar autopistas y a movilizar aviones cisterna, mientras que el número de víctimas mortales en España a causa de uno de sus incendios forestales más mortíferos ascendió ‌a 13, en momentos en que gran parte de ‌Europa occidental sufre una sucesión de olas de calor.

La región está sufriendo su tercera ola de calor del verano, con una vegetación seca y altas temperaturas que avivan los incendios desde la Península Ibérica hasta Francia. Muchos científicos afirman que el cambio climático está haciendo que los incendios forestales sean más frecuentes y difíciles de combatir.

Francia desplegó a cientos de bomberos para hacer frente a un incendio de rápida propagación que se declaró junto a una autopista cerca de Fontainebleau, donde se encuentra uno de los palacios reales más conocidos de Francia.

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El número de víctimas mortales del devastador incendio forestal de la semana pasada en la provincia de Almería, en el sur de ​España, ascendió a 13 tras el ⁠fallecimiento el domingo de una mujer británica de 93 años a causa de las quemaduras. Según las autoridades, al lunes aún ‌había 10 personas desaparecidas.

Durante su visita a Almería el lunes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hizo un ⁠llamado a reforzar la prevención de incendios en el país.

Pero el impacto de ⁠las olas de calor de este verano podría ser aún más grave. Los científicos que analizan las denominadas "muertes en exceso" afirmaron que se registraron miles de fallecimientos más de lo habitual durante la ola de calor que azotó Europa y el Reino Unido a finales ⁠de junio.

A solo 70 kilómetros de París, el incendio forestal de Fontainebleau obligó a cerrar la autopista A6, que une ​París con Lyon y el sur, y, por primera vez en el área metropolitana de París, ‌a movilizar medios aéreos para contener el fuego, que ennegreció ‌los cielos. Otros incendios de menor envergadura en la zona también interrumpieron los servicios de tren de alta velocidad.

Por primera ⁠vez, los aviones Canadair de lanzamiento de agua sobrevolaron el río Sena para llenar sus depósitos. Se evacuó a hasta 800 personas de sus hogares.

Aunque el incendio quedó en gran parte controlado el lunes por la tarde, las ráfagas de viento dificultaron la tarea, indicaron las autoridades.

El ministro del Interior, Laurent Núñez, señaló que las circunstancias del incendio eran sospechosas: "Hubo alrededor de 10 puntos en los que se inició ​el fuego en un ‌radio de 1.000 metros, lo que sugiere que podría haber sido provocado deliberadamente".

Las autoridades francesas estiman que este año se han quemado hasta la fecha unas 32.000 hectáreas de terreno, más que en todo 2025.

Unos 26 millones de personas en Francia se encontraban el lunes bajo una alerta roja por ola de calor, incluida la región del Gran París. Los meteorólogos prevén que la ola de calor continúe hasta mediados de la semana.

Una nueva ola de calor, que ⁠se prevé que dure al menos una semana, está a punto de azotar Italia, trayendo consigo una elevada humedad y noches tropicales, según los meteorólogos. Los termómetros en las zonas del interior de Cerdeña podrían alcanzar los 42-43 grados Celsius el martes.

OLA DE CALOR

La actual ola de calor sigue a las temperaturas abrasadoras registradas a finales de mayo y de junio, que batieron varios récords diarios.

Las condiciones meteorológicas extremas que azotan la región han dañado los cultivos, afectado a la producción de energía de las centrales nucleares y aumentado los costos del transporte de mercancías a lo largo del río Rin en Alemania, donde los bajos niveles de agua han impedido que los buques de carga naveguen a plena carga.

En ‌Italia, los ganaderos de la región de Emilia-Romaña se ven obligados a destinar más recursos para garantizar una gestión adecuada del ganado y mantener una producción constante de productos lácteos, como el queso parmesano.

Los países europeos registraron unas 10.650 muertes excesivas durante la ola de calor sin precedentes que azotó el oeste del continente a finales de junio, según datos oficiales.

Otro estudio científico publicado el lunes estimó que 2.700 personas fallecieron por causas relacionadas con el calor solo en Inglaterra y Gales durante las olas de calor de mayo y junio.

De esas muertes, el ‌42% se debió al calor adicional provocado por el calentamiento global, según las conclusiones del Imperial College de Londres, la Oficina Meteorológica del Reino Unido y la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres.

La semana pasada, la Organización Mundial de la Salud advirtió que Europa podría enfrentarse a "semanas aún ‌más mortíferas" debido a las nuevas ⁠olas de calor que se están formando sobre el Atlántico.

"Es difícil explicar este elevado exceso de mortalidad por otra causa que no sea el calor extremo", afirmó Lasse Vestergaard, médico jefe del Statens Serum Institut de ​Dinamarca, que alberga el sistema europeo de vigilancia de la mortalidad EuroMOMO.

EuroMOMO señaló que más de 9.000 de las muertes excesivas registradas en Europa se produjeron entre personas de 65 años o más.

Con información de Reuters