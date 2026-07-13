Los pasos clave para habilitar el nuevo generador de imágenes de Meta en tu celular

La disponibilidad será progresiva y dependerá del país, la versión de la aplicación y la cuenta de cada usuario.

Meta presentó Muse Image, su nuevo modelo de inteligencia artificial para generar y editar imágenes directamente desde WhatsApp e Instagram, sin necesidad de instalar aplicaciones adicionales. La herramienta se integra con Meta AI y permite crear ilustraciones a partir de descripciones en texto, modificar fotos existentes e incluso transformar imágenes con diferentes estilos visuales. La compañía confirmó que el acceso será gratuito para los usuarios que ya tengan habilitadas las funciones de IA en sus aplicaciones.

La disponibilidad será progresiva y dependerá del país, la versión de la aplicación y la cuenta de cada usuario. Por ese motivo, algunos podrán acceder a Muse Image antes que otros. Según explicó Meta, la función se activará de forma escalonada durante las próximas semanas, tanto en WhatsApp como en Instagram.

Cómo activar Muse Image gratis

Para utilizar la nueva herramienta no hace falta descargar ningún programa extra. El único requisito es contar con acceso a Meta AI y tener habilitadas las funciones de generación de imágenes dentro de la aplicación.

Una vez disponible en la cuenta, los usuarios podrán ingresar al chat de Meta AI en WhatsApp o acceder a la función desde Instagram y escribir una instrucción describiendo la imagen que desean crear. La inteligencia artificial procesará el pedido y generará el resultado en pocos segundos.

Además de crear imágenes desde cero, Muse Image permite editar fotografías ya existentes. Entre sus funciones se incluyen cambiar el fondo, modificar objetos, aplicar distintos estilos artísticos, restaurar imágenes antiguas y realizar retoques automáticos mediante instrucciones escritas.

Qué puede hacer la nueva inteligencia artificial de Meta

El objetivo de Muse Image es ofrecer una experiencia más integrada dentro del ecosistema de Meta, evitando que los usuarios deban recurrir a plataformas externas para generar contenido visual.

Muse Image se integra con Meta AI y permite crear ilustraciones y modificar fotos existentes.

La empresa destacó que el modelo fue diseñado para facilitar la creación de imágenes para publicaciones, historias y conversaciones, aprovechando las capacidades de Meta AI. Al estar incorporado directamente en WhatsApp e Instagram, el proceso resulta más rápido y accesible para cualquier usuario que tenga la función habilitada.

Como ocurre con otras novedades de la compañía, la activación se realizará de manera gradual. Por eso, quienes todavía no encuentren la opción disponible deberán mantener actualizadas las aplicaciones y esperar a que la función llegue a su cuenta en las próximas actualizaciones.