Tiene 7800 habitantes y es pefecto para una escapada de desconexión: el destino cordobés clave para las vacaciones de invierno (Foto: Córdoba Turismo)

Entre cascadas de ensueño, sierras y caminos arbolados, se encuentra un pueblo cordobés que conserva la tranquilidad y belleza de la naturaleza: Huerta Grande. Se trata de un destino con solo 7884 habitantes que te invita a disfrutar de paisajes increíbles y descansar lejos de la ciudad.

Huerta Grande: el pueblo de Córdoba clave para una escapada

Ubicado en Valle de Punilla, Huerta Grande se presenta como la gran opción para desconectarse y relajarse rodeados de verde. Tal como lo señala su nombre, este rincón cordobés cuenta con tierras muy fértiles y está repleto de huertas y zonas arboladas.

El sitio, caracterizado por sus cascadas y balnearios de aguas cristalinas, tiene mucho más para ofrecer a quienes buscan hacer algo diferente el fin de semana durante las vacaciones de invierno.

Huerta Grande cuenta con 7880 habitantes y sitios increíbles para visitar (Foto: Córdoba Turismo)

Si bien su atracción principal es el río San Francisco —formado por tres embalses rodeados de frondosos árboles—, el pueblo cuenta con la posibilidad de realizar otras actividades, como:

Conocer el paraje Piedras Grandes y Las Muyunas: se trata de un área protegida en la que se pueden avistar ejemplares de flora y fauna nativa.



se trata de un área protegida en la que se pueden avistar ejemplares de flora y fauna nativa. Recorrer la reserva natural y arqueológica Naguan Tica : es un espacio privado de 40 hectáreas donde se resguardan morteros y aleros que pertenecieron a los pueblos originarios comechingones. En el lugar se pueden realizar caminatas, cabalgatas y ver de cerca liebres, copios y zorros.

: es un espacio privado de 40 hectáreas donde se resguardan morteros y aleros que pertenecieron a los pueblos originarios comechingones. En el lugar se pueden realizar caminatas, cabalgatas y ver de cerca liebres, copios y zorros. Realizar el Camino El Dragón: se trata de un recorrido sinuoso que se puede hacer al pie de las sierras donde hay miradores panorámicos hacia el valle. Queda cerca del centro del pueblo.

Ir al Cerro Yapeyú: es otra de las joyas turísticas de Huerta Grande, donde se pueden también observar los paisajes increíbles de las sierras cordobesas.

Visitar el casco de la ciudad: se puede ir a la iglesia Nuestra Señora del Carmen o visitar la plaza central donde los habitantes suelen hacer picnics.

¿Cómo se puede llegar a Huerta Grande?

Huerta Grande se encuentra a 70 kilómetros de Córdoba Capital y es muy fácil llegar en auto: se debe tomar la ruta E53 y seguir por el Camino del Cuadrado, que conecta con la Ruta Nacional 38 hasta llegar a la localidad.

Uno de los grandes lugares para recorrer es la reserva natural Naguan Tica

Mientras que se puede llegar fácilmente en transporte público mediante colectivos interurbanos con destino al pueblo. Los pasajes se pueden comprar en la terminal. Si bien depende del tipo de servicio y la cantidad de paradas, los recorridos pueden llegar a tardar alrededor de dos horas y media.