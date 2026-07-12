EEUU bombardea nuevamente Irán tras el ataque a un buque mercante en Ormuz

FOTO DE ARCHIVO: Buques en el estrecho de Ormuz, vistos desde Musandam.

Por Steve Holland, Parisa ​Hafezi y Phil Stewart

WASHINGTON/DUBAI, 12 jul (Reuters) - El ejército estadounidense dijo que lanzó otra ronda de bombardeos contra Irán, después de ‌que el Cuerpo de la ‌Guardia Revolucionaria Islámica atacó el domingo un buque portacontenedores que navegaba por el estrecho de Ormuz.

Una serie de ataques entre Estados Unidos e Irán durante los últimos días llevó al presidente Donald Trump a declarar el fin del alto el fuego, con el que se buscaba poner fin a los combates que Estados Unidos e Israel iniciaron el ​28 de febrero.

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Sin ⁠embargo, Trump ha dejado la puerta abierta a la continuación de ‌las negociaciones.

Irán dijo que cerró el estratégico estrecho de ⁠Ormuz tras disparar un tiro de ⁠advertencia que alcanzó a un buque que navegaba por una ruta no autorizada. Advirtió de que cualquier represalia por el incidente se enfrentaría ⁠a una "respuesta severa".

El Mando Central de Estados Unidos identificó la embarcación ​como el M/V GFS Galaxy, un buque portacontenedores ‌con bandera chipriota, y señaló que ‌había sufrido daños importantes en la sala de máquinas y ⁠que se desconocía el paradero de un miembro civil de la tripulación.

La guerra ha desestabilizado el golfo Pérsico, mientras que el bloqueo del estrecho de Ormuz por parte de Irán ha provocado un ​aumento de ‌los precios de la energía, lo que ha avivado la inflación mundial.

Irán dijo que varios buques intentaron atravesar la vía navegable por una "ruta no autorizada" y desoyeron las advertencias para que corrigieran su rumbo.

El estrecho —que antes de la guerra ⁠servía de conducto para una quinta parte de los suministros mundiales de petróleo y GNL— permanecerá cerrado hasta "el fin de la injerencia estadounidense en esta región", según la Guardia Revolucionaria.

El Mando Central informó de que inició sus ataques a las 2315 GMT del sábado, aproximadamente una hora después de que los iraníes publicaron su comunicado, que incluía una advertencia de ‌que se atacarían "nuevas bases enemigas" en Oriente Medio si Estados Unidos tomaba represalias por el incidente del buque portacontenedores.

Trump ordenó los ataques, informó el Mando Central. La Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Washington exige que Teherán declare públicamente que pondrá fin a ‌los ataques contra buques en el estrecho y que todas las rutas de navegación estén abiertas sin peajes, según altos funcionarios estadounidenses.

El ministro de Asuntos ‌Exteriores de Irán, ⁠Abbas Araqchi, ha acusado a Estados Unidos de violar el acuerdo de alto el fuego. "Solo puede haber cumplimiento ​mutuo", escribió el viernes en X.

(Contribución de Enas Alashray, Ahmed Elimam, Eman Abouhassira y Andrew Mills; redacción de Kim Coghill, Tom Perry, Philippa Fletcher y Alexandra Alper. edición en español de Javier López de Lérida)