Quiénes son los padres de Erling Haaland: cómo se llaman y la historia familiar del futbolista de Noruega

Erling Haaland y su familia.

Erling Haaland finalmente cumplió uno de los grandes objetivos de su carrera: disputar una Copa del Mundo con la selección de Noruega. El delantero del Manchester City fue una de las figuras del triunfo que eliminó a Brasil en los octavos de final del Mundial 2026 y confirmó que su potencia goleadora también puede marcar diferencias en el máximo escenario del fútbol internacional.

Pero el éxito del atacante de 1,95 metros no es producto del azar. Desde su infancia estuvo rodeado por el deporte de alto rendimiento. Nacido el 21 de julio de 2000 en Leeds, Inglaterra, creció en una familia donde el fútbol y el atletismo formaban parte de la vida cotidiana. Su padre jugó durante años en la Premier League y su madre fue una destacada atleta noruega, una combinación que muchos consideran clave para entender las extraordinarias condiciones físicas del goleador.

¿Quiénes son los padres de Erling Haaland?

El padre de Erling Haaland es Alf-Inge Haaland, un exfutbolista profesional que desarrolló gran parte de su carrera en Inglaterra. Se desempeñó como mediocampista defensivo y defensor, y vistió las camisetas de Nottingham Forest, Leeds United y Manchester City durante una década en la Premier League.

Además de su trayectoria como jugador, Alf-Inge fue una pieza fundamental en el crecimiento profesional de su hijo. Acompañó de cerca sus primeros pasos en el fútbol, intervino en decisiones importantes de su carrera y estuvo presente durante los principales fichajes que llevaron a Erling desde el fútbol noruego hasta convertirse en una de las máximas figuras del deporte mundial.

La madre del delantero es Gry Marita Braut, una atleta de élite que fue campeona nacional de heptatlón en Noruega durante la década de 1990. En homenaje a esa parte de su historia familiar, Haaland decidió utilizar el apellido "Braut" en su camiseta durante la campaña de Noruega en el Mundial 2026, luciendo el nombre "Braut Haaland".

Los hermanos y el árbol familiar de Haaland

Erling es el menor de tres hermanos y mantiene una relación muy cercana con su familia. Su hermano mayor, Astor Haaland, suele mantener un perfil bajo, aunque aparece con frecuencia acompañándolo en celebraciones deportivas y eventos importantes.

Su hermana mayor, Gabrielle Haaland, también acompaña de cerca la carrera del delantero y ha compartido distintos momentos familiares vinculados a sus logros con el Manchester City y la selección noruega.

Luego del divorcio de sus padres, Alf-Inge Haaland volvió a formar una familia y tuvo dos hijas más, por lo que Erling también tiene dos hermanastras menores.

Erling Haaland y su familia.

El legado deportivo se extiende mucho más allá del núcleo familiar. Entre sus primos aparecen varios futbolistas profesionales, como Jonatan Braut Brunes, delantero del OH Leuven; Albert Braut Tjåland, una de las grandes promesas surgidas del Molde FK; y Emma Braut Brunes, integrante de una de las familias con mayor tradición deportiva de Noruega.

¿Cuánto mide Erling Haaland?

Una de las características que más distingue al delantero noruego es su impresionante físico. Haaland mide 1,95 metros, una estatura que lo ubica entre los atacantes de élite más altos del fútbol mundial.

Su altura, combinada con velocidad, potencia y capacidad goleadora, lo convirtió en un futbolista prácticamente único. Muchos especialistas sostienen que esa combinación encuentra parte de su explicación en la herencia deportiva de sus padres: el recorrido futbolístico de Alf-Inge Haaland y el alto rendimiento atlético de Gry Marita Braut.

Con Noruega instalada entre las grandes protagonistas del Mundial 2026, la historia familiar de Haaland vuelve a despertar interés. Más allá de su talento individual, el delantero representa el resultado de una tradición deportiva que atraviesa varias generaciones y que continúa dejando huella en el fútbol europeo.