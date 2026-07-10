Transporte del AMBA: las promociones y reintegros vigentes con bancos y billeteras virtuales

Quienes utilizan el transporte público pueden acceder a diversas promociones para reducir gastos en viajes en colectivo, subte, peajes y servicios de larga distancia.

Se trata de ventajas ofrecidas por bancos, billeteras digitales y plataformas de pago, que contemplan devoluciones de hasta el 100%, rebajas y financiación en cuotas sin interés.

Los beneficios actuales alcanzan a operaciones efectuadas mediante tecnología NFC, códigos QR y billeteras virtuales. Cada promoción establece límites de reintegro, períodos de vigencia y requisitos particulares.

Dentro de las alternativas más relevantes se encuentran promociones que reintegran la totalidad del valor de los viajes. A su vez, otras entidades ofrecen bonificaciones del 70%, 50% y 20%, junto con planes de pago sin interés para la compra de pasajes de micro.

Las promociones vigentes en bancos, billeteras virtuales y plataformas para viajar en el AMBA

En julio 2026, estos son los beneficios vigentes con distintos bancos, billeteras virtuales y plataformas de pago para viajar en el AMBA y en varias regiones del país:

Cuenta DNI / Banco Provincia : 100% de reintegro en subte, Premetro y colectivos adheridos del AMBA pagando con NFC desde el celular. Disponible todos los días.

: 100% de reintegro en subte, Premetro y colectivos adheridos del AMBA pagando con NFC desde el celular. Disponible todos los días. Mercado Pago : 70% de reintegro en colectivo y subte pagando con QR. Tope de $10.000, vigente todos los días hasta el 31 de julio. La devolución se acredita en 72 horas hábiles.

: 70% de reintegro en colectivo y subte pagando con QR. Tope de $10.000, vigente todos los días hasta el 31 de julio. La devolución se acredita en 72 horas hábiles. Santander + MODO : Hasta 100% de reintegro en colectivos y subtes utilizando QR Transporte y dinero en cuenta Santander. Tope de $8.000 por mes. Vigencia hasta el 31 de agosto.

: Hasta 100% de reintegro en colectivos y subtes utilizando QR Transporte y dinero en cuenta Santander. Tope de $8.000 por mes. Vigencia hasta el 31 de agosto. MODO : 50% extra en transporte público pagando con QR Transporte. Tope de $5.000 por usuario por mes. Vigente hasta el 31 de julio.

: 50% extra en transporte público pagando con QR Transporte. Tope de $5.000 por usuario por mes. Vigente hasta el 31 de julio. Naranja X (colectivos, subte y peajes): 50% de reintegro pagando con Visa Naranja X + NFC. Vigencia del 1 al 31 de julio.

(colectivos, subte y peajes): 50% de reintegro pagando con Visa Naranja X + NFC. Vigencia del 1 al 31 de julio. Naranja X (subte): 50% de reintegro pagando con QR desde la app y dinero en cuenta. Disponible del 1 al 31 de julio.

(subte): 50% de reintegro pagando con QR desde la app y dinero en cuenta. Disponible del 1 al 31 de julio. Banco Macro + MODO : 20% de reintegro en transporte pagando con QR, dinero en cuenta y saldo mínimo de $1.200. Según accedió la Agencia Noticias Argentinas, la promoción fue publicada por MODO durante junio de 2026.

: 20% de reintegro en transporte pagando con QR, dinero en cuenta y saldo mínimo de $1.200. Según accedió la Agencia Noticias Argentinas, la promoción fue publicada por MODO durante junio de 2026. Banco Provincia : 4 y 6 cuotas sin interés para la compra de pasajes de ómnibus de larga distancia con tarjetas Visa y Mastercard. Vigente hasta el 31 de agosto.

: 4 y 6 cuotas sin interés para la compra de pasajes de ómnibus de larga distancia con tarjetas Visa y Mastercard. Vigente hasta el 31 de agosto. Plataforma 10 + MODO: 10% de descuento en compras online pagando con QR desde la aplicación del banco o MODO. Vigencia informada entre el 9 de junio y el 1 de julio.

Cuánto sale el boleto de colectivos en el AMBA en julio de 2026

Desde el 1° de julio, las líneas de colectivo que dependen del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires registran un aumento del 4,1%. Con la actualización, el boleto mínimo para recorridos de hasta tres kilómetros pasó a costar: $820,60. Las tarifas aumentan de manera progresiva según la distancia recorrida.

Los colectivos bajo jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires también actualizaron sus tarifas desde julio. En este caso, el incremento fue del 4,3%, por lo que el boleto mínimo para los primeros tres kilómetros quedó establecido en: $1.059,28. Al igual que en la Ciudad, el valor del pasaje aumenta de acuerdo con la cantidad de kilómetros recorridos.

Por su parte, las líneas de colectivo que dependen del Gobierno nacional no aumentaron el 1° de julio, sino que aplicarán un nuevo cuadro tarifario desde el 15 de julio, con subas que van desde un 2% para el boleto mínimo.