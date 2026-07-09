"Conmovió a todas las generaciones": murió a los 78 años un querido actor.

El actor canadiense Marc Messier, una de las personalidades más influyentes de la cultura de Quebec, murió a los 78 años luego de atravesar una breve enfermedad. La noticia fue confirmada por su agencia de representación y generó una ola de homenajes de referentes políticos y del mundo artístico por su extensa trayectoria en el teatro, el cine y la televisión.

La agencia que representaba al artista confirmó su fallecimiento y destacó el impacto que tuvo a lo largo de varias décadas de carrera. "Querido por el público, Marc Messier conmovió a todas las generaciones gracias a su humanidad, su humor y la profundidad de sus interpretaciones", expresó Agence Goodwin en un comunicado.

Messier alcanzó notoriedad en 1979 como uno de los autores de la obra Broue, una comedia basada en una serie de sketches sobre un grupo de hombres que compartían sus problemas cotidianos en un bar. Junto a Marcel Gauthier y Michel Côté, protagonizó la pieza durante más de 35 años, con más de 3.000 funciones y alrededor de 3,3 millones de espectadores.

"Conmovió a todas las generaciones": murió a los 78 años un querido actor.

Una extensa carrera en teatro, cine y televisión

Además de su éxito teatral, Marc Messier construyó una destacada carrera en la televisión canadiense. Su primer gran papel llegó con la serie Lance et compte, mientras que años más tarde alcanzó una enorme popularidad al interpretar a Réjean en La Petite Vie. También dejó una huella en el cine gracias a su participación en la exitosa saga Les Boys, considerada una producción de culto en Quebec.

Tras conocerse la noticia, dirigentes políticos y figuras públicas expresaron sus condolencias. La primera ministra de Quebec, Christine Fréchette, afirmó que recibió la noticia "con inmensa tristeza" y sostuvo: "Quebec pierde a un actor excepcional, un inmenso artista que marcó nuestra cultura y el corazón de varias generaciones".