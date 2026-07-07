"Nunca perdió su alegría": dolor por la muerte de un querido actor a los 80 años.

El fallecimiento del actor turco Göksel Göktay causó un profundo pesar en el mundo artístico. El intérprete, de 80 años, vivía en una residencia para adultos mayores desde la muerte de su esposa, Sevinç Göktay, ocurrida hace tres años.

La noticia fue confirmada por su hija, Zeynep Göktay Dilbaz, a través de una publicación en redes sociales, donde compartió un sentido mensaje de despedida. En su publicación, Zeynep recordó que, pese al deterioro de su salud tras sufrir una fractura de cadera durante una gira teatral en Ankara a comienzos de este año, su padre mantuvo intacto su entusiasmo por la vida. "Nunca perdió su alegría de vivir, su curiosidad por quienes lo rodeaban ni la esperanza de regresar a los escenarios y reencontrarse con el público que tanto amaba", expresó.

También agradeció el acompañamiento que recibió el actor durante sus últimos meses. "Fue rodeado de un enorme cariño por parte de su público, sus seres queridos y todas las personas a las que tocó con su vida. En nombre de nuestro padre, agradecemos sinceramente a quienes lo llamaron, se preocuparon por él y estuvieron a su lado durante este proceso", escribió.

"Nunca perdió su alegría": dolor por la muerte de un querido actor a los 80 años.

Una extensa carrera en el teatro, el cine y la televisión

Nacido en Estambul el 2 de diciembre de 1945, Göksel Göktay se graduó en la escuela secundaria Pertevniyal y comenzó su carrera artística en el Ankara Meydan Sahnesi, donde trabajó entre 1964 y 1973. Posteriormente se incorporó a los Teatros Municipales de Estambul, institución en la que participó en 72 producciones teatrales, consolidándose como una de las figuras más reconocidas de la escena turca.

También participó en las populares producciones turcas "Tosun Paşa", "Meraklı Köfteci" y "Atla Gel Şaban", entre otras, además de destacarse en la opereta "Lüküs Hayat", una de las obras más emblemáticas del teatro musical turco.