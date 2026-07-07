Los accidentes viales en la Ruta Nacional 33 aumentaron 50% en un año: "Totalmente detonada"

Un informe elaborado por la ONG Construir Hacer elevó la preocupación por estado crítico de la Ruta Nacional 33, que une Rosario con Bahía Blanca: según el relevamiento correspondiente al segundo trimestre de 2026, los siniestros viales aumentaron casi un 50% respecto del mismo período del año pasado, un dato que enciende las alarmas sobre uno de los principales corredores productivos del país.

Sin respuestas del gobierno de Javier Milei, el deterioro del pavimento, la falta de señalización adecuada y la presencia de baches profundos generan condiciones propicias para accidentes de tránsito, poniendo en riesgo la vida de conductores, pasajeros y peatones en gran parte de las arterias viales del país. En el caso de Santa Fe, el nulo mantenimiento de las rutas nacionales Nº 11, 33 y 34 marcan una tríada fatal caracterizada por la peligrosidad.

El expresidente de la organización civil Enzo Navarro explicó que "durante este segundo trimestre de este año se registraron 50 siniestros, mientras que en el mismo período de 2025 fueron 31. Si lo comparamos con el primer trimestre de 2026, cuando habían sido 27, el incremento es bastante considerable". Además, remarcó que abril, mayo y junio coinciden con la época de cosecha, cuando aumenta significativamente la circulación de camiones y vehículos de gran porte.

En diálogo con Cadena 3, el dirigente detalló que el monitoreo divide el corredor entre Pérez y General Villegas en distintos subtramos para identificar las zonas más críticas. En ese sentido, indicó que "los sectores entre Firmat y Venado Tuerto, y entre Rufino y General Villegas, fueron los que registraron la mayor cantidad de siniestros durante este segundo trimestre". Sobre este último tramo fue contundente: "La ruta está totalmente detonada, parece que hubiera habido una guerra". Navarro recordó que el deterioro también afecta otros sectores, como Pérez-Casilda, Casilda-Firmat y Venado Tuerto-Rufino, aunque destacó que los dos primeros mencionados concentran actualmente la mayor siniestralidad.

Para Navarro, el crecimiento de los accidentes responde a una combinación de factores. "Uno es el estado de la traza asfáltica, con deformaciones, banquinas descalzadas, poca señalización y escasa iluminación, especialmente en los cruces de rutas nacionales. Por otro lado, también existe imprudencia humana: se conduce tomando mate, usando el celular, bajo los efectos del alcohol o de sustancias, y además circulan vehículos que no están en condiciones", señaló.

Peajes en todas las rutas: avanza la privatización del sistema vial nacional

El Gobierno nacional dio un nuevo paso en el proceso de privatización del sistema vial argentino, con la preselección de empresas que competirán por la concesión de cuatro nuevos tramos de la Red Vial Nacional bajo el esquema de obra pública por peaje. De este modo, se expande el cobro a los usuarios de las rutas por nuevas regiones del interior del país.

La medida, formalizada por el Ministerio de Economía a través de la Resolución 884/2026, implica un avance concreto en la transferencia de la administración, mantenimiento y explotación de rutas nacionales a operadores privados.

La resolución aprueba lo actuado en la primera etapa de la Licitación Pública Nacional e Internacional correspondiente a los tramos Mediterráneo, Puntano, Portuario Sur y Portuario Norte de la denominada “Red Federal de Concesiones - Etapa II-B”, que abarca a parte de las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Córdoba, Santa Fe, La Pampa y San Luis.

El proceso incluye la construcción, explotación, administración, reparación, ampliación, conservación y mantenimiento de esos corredores, además de la prestación de servicios al usuario y la posibilidad de desarrollar explotaciones complementarias para obtener ingresos adicionales.

En términos prácticos, la medida consolida el esquema elegido por el Gobierno para el sistema vial nacional: menos gestión estatal directa y más concesiones privadas financiadas con peajes. Aunque la resolución no detalla nuevos cuadros tarifarios ni valores específicos, sí confirma que los tramos serán explotados bajo el régimen de concesión por peaje, lo que apunta a expandir el cobro sobre rutas nacionales que conectan regiones productivas y logísticas del interior.