Feinmann se hartó y tuvo un terrible exabrupto al aire: "En el ort..."

Feinmann se hartó y tuvo un terrible exabrupto al aire.

Luego de festejar la eliminación de México del Mundial 2026, Eduardo Feinmann volvió a quedar en el centro de la polémica. En su programa de A24, el periodista profundizó sus críticas hacia los mexicanos y lanzó una serie de frases que rápidamente generaron repercusión por su dureza.

Las declaraciones llegaron después de que el conductor confesara en Radio Mitre que había pasado todo el fin de semana siguiendo el Mundial 2026 y celebrando las eliminaciones de distintas selecciones, entre ellas Brasil y México.

En aquella oportunidad había reconocido que alentó a distintos equipos según los cruces y admitió que sintió una especial satisfacción por la eliminación del conjunto mexicano. "No te digo que fui inglés, pero me alegré mucho porque los mexicanos quedaron afuera", había afirmado. Incluso remató con otra chicana: "Qué alegría Brasil afuera. Brasil afuera, México afuera. Dos menos, estos no joden más".

Feinmann se hartó y tuvo un terrible exabrupto al aire.

Su bronca contra México

Horas más tarde, en A24, Feinmann fue todavía más allá y sorprendió con un durísimo exabrupto al referirse a los mexicanos. "Detesto a los mexicanos. Los detesto con mi alma", afirmó sin rodeos. Luego apuntó contra una expresión muy habitual en México y cerró con otra frase que no pasó inadvertida: "El 'ahorita' ese se lo pueden meter en el orto".

"Detestables esos tipos. La envidia que los mexicanos le tienen a los argentinos, no solamente en el fútbol, en todo. Nos envidian, quieren ser como nosotros y no les da el piné", agregó.