En medio del escándalo con Flor Peña, Nico Occhiato reveló algo desconocido sobre Marley: "Te voy a contestar"

En medio del escándalo con Flor Peña, Nico Occhiato reveló algo desconocido sobre Marley.

Nicolás Occhiato regresó al país luego de cubrir el Mundial 2026 en Estados Unidos y, al llegar al aeropuerto de Ezeiza, fue abordado por un móvil de Intrusos. Allí se refirió a las recientes controversias que rodearon a Luzu TV, aunque dejó en claro que no tiene intención de profundizar sobre el tema fuera de su programa.

Consultado por el conflicto legal que involucra a Florencia Peña, el conductor evitó dar mayores precisiones y explicó por qué decidió no volver a hablar públicamente del tema. "No hablo del tema porque ya hablé del tema en mi programa y porque además hace dos o tres semanas se encargaron de decir un montón de cosas que no eran. Así que me siento medio un boludo por contestarles. Te voy a contestar algo y después van a decir lo que quieran. Prefiero hablar en mi programa", sostuvo.

Durante la entrevista también fue consultado sobre la posibilidad de que Marley continúe en Luzu TV. Aunque aclaró que todavía no hay definiciones, admitió que le gustaría compartir proyecto con el conductor. "Me encantaría que esté Marley", respondió.

En medio del escándalo con Flor Peña, Nico Occhiato reveló algo desconocido sobre Marley.

Qué dijo sobre el episodio ocurrido en su casa de Miami

Antes de terminar la nota, Occhiato también hizo referencia al episodio en el que una periodista ingresó a la vivienda donde se alojaba en Miami. "¿Vos cómo te sentirías si bajás a tu casa y tenés una persona adentro?", expresó, visiblemente incómodo con la situación.

Además, reiteró que cualquier novedad vinculada al conflicto con Florencia Peña será comunicada a través de su ciclo. "Si hay alguna novedad sobre lo de Flor Peña lo diré en mi programa", concluyó.